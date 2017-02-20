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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۰۳

رئیس جشنواره فیلم کوتاه حسنات:

ترویج نیکوکاری با زبان هنر در اعماق روح جامعه نفوذ می‌کند

ترویج نیکوکاری با زبان هنر در اعماق روح جامعه نفوذ می‌کند

اصفهان-رئیس جشنواره فیلم کوتاه حسنات گفت:چشمان و دستان زیادی درکشور منتظر احسان است که هرکس به زبان و راهی می‌تواند به آنها کمک کند اما اگر این کمک درقالب هنر درآید تاثیر آن بر توده ها است.

به گزارش خبرنگار مهر حسین ملایی، ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری ششمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات با موضوع احسان و نیکوکاری اظهار داشت: امروز اهداف جشنواره فیلم کوتاه حسنات بیش از انتظار ما تحقق یافته و این جشنواره حرکت فرهنگی ملی رادر سطح کشور رقم زده است.

وی با بیان اینکه آثار ارسال شده توسط هنرمندان جوان ما را در راه استوار می کند، افزود: موضوع خاص جشنواره  حسنات از مهم‌ترین از دلایل استقبال این جشنواره است، ما می خواهیم احسان و نیکوکاری در پهنه کشور با زبان زیبا هنرمندان برای مردم بیان شود.

رئیس جشنواره فیلم کوتاه حسنات تاکید کرد: چشمان و دستان زیادی در کشور  ما منتظر احسان هستند که هرکس به زبانی و راهی می‌تواند به آنها کمک کند اما اگر این کمک در قالب هنر درآید تاثیر  آن بر توده های مردم موثرتر خواهد بود.

پخش فیلم‌های بخش بین‌الملل در جشنواره حسنات

وی ادامه داد: احسان و نیکوکاری موضوعی بسیار گسترده است و محیط زیست نیز بخشی از آن است به نوعی که ۵۰ فیلم با موضوع مسایل محیط زیست به دبیرخانه جشنواره حسنات رسیده است.

ملایی با بیان اینکه بخش بین المللی در بخش غیررقابتی به جشنواره اضافه شده است، تاکید کرد: ۳۲ فیلمساز خارجی آثار خود را به جشنواره ارسال کردند که یک بخش با عنوان مرور سینمای آلمان به نمایش درمی‌آید و در بخش دیگر نیز ۱۶ فیلم نیز از دیگر کشورهای جهان پخش می‌شود.

گفتنی است در پایان این  نشست پوستر ششمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات رونمایی شد.

کد مطلب 3912792

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