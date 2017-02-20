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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۵۷

منابع لیبیایی:

«فایز السراج» از ترور جان به در برد

«فایز السراج» از ترور جان به در برد

منابع لیبیایی از تیراندازی به سوی کاروان حامل نخست وزیر وفاق لیبی در طرابلس و نجات وی از این حادثه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع لیبیایی اعلام کردند که کاروان حامل فائز السراج در طرابلس هدف قرار گرفته است.

اخبار ضد و نقیضی درباره زخمی شدن محافظان وی منتشر شده است.

از سوی دیگر خبرگزاری آناتولی گزارش داد که السراج از حادثه تیراندازی جان به در برده است. این حادثه تلاشی برای ترور نخست وزیر دولت وفاق لیبی بوده است.

منابع نزدیک به دولت وفاق لیبی اعلام کردند که کاروان حامل عبدالرحمن السویحلی رئیس شورای مشورتی، السراج و نجمی الناکوع بوده است که از سوی گروههای مسلح در طرابلس هدف قرار گرفت.

این منابع از زخمی شدن دو نفر از محافظان و نشست فوق العاده السویحلی، السراج و الناکوع در طرابلس به دنبال این حادثه خبر دادند.

کد مطلب 3912794

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