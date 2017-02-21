در یک لیوان آبی که می نوشید چه چیزهایی هست

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه علمی پاپیولار ساینس در مطلب جالبی می نویسد: برخلاف آنچه در ظاهر امر پیداست یک لیوان آب تنها آب در خود ندارد و معمولا انبوهی از مخاطرات را برای سلامتی انسان به همراه دارد.

کلر

تأسیسات تصفیه آب در سراسر جهان از ید به عنوان عامل ضدعفونی سازی این مایع ارزشمند و حیاتی استفاده می کنند که البته اگر در سطح مختصر و مجاز استفاده شود خطرناک نخواهد بود. اما برخی ترکیبات ضدعفونی سازی آب، مواد جانبی هم تولید می کند که تحقیقات نشان می دهد با سقط جنین در ارتباط است.

آفت کش

تحقیقات نشان می دهد انواع آفت کشها قابلیت راه یافتن به رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی را دارند. بر پایه همین تحقیقات، ماده شیمیایی «آترازین» که یک علف کش قوی محسوب می شود بر تعادل هورمونی حیوانات آزمایشگاهی تأثیر می گذارد. البته تصور نمی شود که این ماده در آب مصرفی اثر سرطانی داشته باشد.

فلوراید

همزمان با فرسایش سنگها و صخره ها، فلوراید به طور طبیعی وارد خاک، هوا و منابع آب می شود. در صنایع خمیردندانسازی از فلوراید استفاده می شود که از دندانها در برابر پوسیدگی محافظت می کند. البته در برخی تأُسیسات از این ماده به آب آشامیدنی هم با همین هدف افزوده می شود.

آرسنیک

این ماده به طور طبیعی در صخره ها و خاک وجود دارد و دانشمندان میان آن و ابتلا به سرطان ارتباطاتی یافته اند. در تأسیسات تصفیه سازی آب، این ماده را از آب جدا می کنند اما در مکانهایی که از آب لوله کشی تصفیه شده در تأسیسات استفاده نمی شود امکان راه یافتن آن به بدن وجود دارد.

سرب

خطوط قدیمی و پوسیده انتقال آب سرب را در آبی که از خود عبور می دهند رسوب می دهند. این همان فرآیند تلخی است که در میشیگان خبرساز شد. در کودکانی که از این طریق سرب وارد بدنشان می شود ناتوانی های یادگیری تا آخر دیده می شود.

سولفید هیدروژن

این ماده به طور طبیعی وجود دارد اما خطرناک نیست. با این حال بوی ناخوشایندی مانند تخم مرغ گندیده دارد و خطوط انتقال آب را پوسیده می کند.

جلبک

هرزآبهای کشاورزی یا آبهای گرم بستر مناسبی برای انفجار کلنی جلبکها به حساب می آیند. اما وقتی صحبت از آب آشامیدنی می شود نمی توان این منظره ناخوشایند را تصور کرد. در این صورت آبی با طعم ماهی می نوشیم و جالب اینکه این آب با همین وضعیت از تصفیه خانه ها راهی منازل می شوند.

انواع نمک

نمکها بخش طبیعی از آب هستند با این حال بالا بودن میزان آن می تواند نشانه ای از نشت فاضلاب باشد اما حجم بالای انواع نمکها در آبی آشامیدنی به اسهال منجر می شود.

داروها

انواع داروها از طریق ادرار سر از آب رودخانه ها و دریاچه هایی درمی آورند که در نهایت منابع اصلی آب آشامیدنی ما را تشکیل می دهند. با این حال خبر خوشحال کننده این است که آلودگی های دارویی تنها آبهای سطحی را آن هم در سطح پایین آلوده می کنند.

مس

وجود تنها ۱.۳ میلی گرم مس در هر لیتر آب موجب می شود تا طعم آن را متفاوت از چیزی که باید باشد تصور کنیم. اما این فلز که از لوله های قدیمی و پوسیده جدا شده و وارد جریان آب می شود برای سلامت انسانها خطری ندارد اما بهتر است برای آب آکواریوم استفاده نشود.