آمار طلاق در کردستان پایین تر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر امروز دوشنبه دوم اسفند ماه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در سنندج برگزار شد، گفت: فعالیت هایی که در خصوص حوزه های اجتماعی باشد می بایست ما ورود پیدا کنیم که ازدواج نیز یکی از آنهاست که باید در این مورد افزایش صورت پذیرد.

وی افزود: معقتد هستم که اعتبارات خوبی به حوزه فرهنگ اختصاص داده می شود اما با موازی کاری اثر بخشی مطلوب آن در این راستا از بین می رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه ارگان ها و سمن ها می توانند در مسائل اجتماعی کمک کنند، اظهار داشت: هم افزایی افراد حاضر در جلسه حمایت است و اگر مشکلی در راستای اجرای برنامه ها بوجود آید نشان از کمبود نظارت متولی کمیته است.

آشناگر افزود: اگر از کل متقاضیان وام ازدواج ۵۰ درصد آنها وام دریافت کنند می بایست در جلساتی با بانک ها بررسی شود که دلیل وجود چنین آماری در چیست.

وی با بیان اینکه در ذهن ها وجود دارد که آمار خودکشی و طلاق در کردستان خیلی بالاست، گفت: آمار خودکشی و طلاق در کردستان پایین تر از میانگین نرم کشور است و در مقایسه با استان های دیگر در وضعیت حادی نیست و خوشبختانه در خودکشی جزو ۱۰ استان اول کشور نیستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان اظهار داشت: پایین آمدن سن ازدواج در دختران به خصوص در ۱۵ سالگی نشان از کمبود فعالیت های فرهنگی است و چنین ازدواج هایی نیز منجر به طلاق می شوند که باید در این زمینه فعالیت ها و مشاوره هایی صورت گیرد تا جلوی ازدواج هایی که منجر به طلاق می شوند، گرفته شود.

به گفته وی، با همکاری مراجع و روحانیون نقص هایی فرهنگی که در امر ازدواج وجود دارد می بایست بابرگزاری جلساتی برای جوانان در خصوص افزایش آگاهی آنان برگزار شود.

آشناگر گفت: نباید تنها به تسهیلات ازدواج و گفتن آمار و ارقام پرداخت می بایست مشکلات حوزه جوانان شناسایی و وجود آنها را آسیب شناسی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه شناسایی خیرین و استفاده از تجارب دیگران کمک زیادی به جوانان خواهد کرد، اظهار داشت: با رصد کردن فعالیت استان های موفق در این زمینه می توان زود تر به نتیجه رسید.

آشناگر گفت: مردم و خیرین خصلت های انسان دوستانه دارند و قطعا خیرین می توانند پا به پای بانک ها حمایت کنند و در کنار این می بایست از ظرفیت ارگان های دولتی نیز استفاده شود.

وی افزود: در صورتی که قبل از ازدواج مشاوره های لازم صورت نگیرد هیچ تضمینی برای به طلاق رسیدن آن ازدواج وجود ندارد اما اگر مشاوره و آموزش های قبل از ازدواج از طریق اساتید دانشگاه، مشاوران دادگاه و بهزیستی انجام گیرد درصد به طلاق کشیدن چنین ازدواجی به حداقل خواهد رسید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به امر آموزش و فرهنگ سازی میان مردم تاکید کرد و اظهارداشت: نباید از امر آموزش چه در مراکز آموزش عالی و هم در مدارس و میان مردم غافل شد زیرا آموزش و فرهنگ سازی بسیار کمک خواهد کرد تا زندگی مردم راحت و جامعه ای سالم را بوجود آوریم.