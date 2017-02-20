به گزارش خبرنگار مهر، سردار امین شریعتی بعد از ظهر دوشنبه در نخستین یادواره شهدای غواص آذربایجان غربی با بیان اینکه مکتب امام حسین (ع) محور شناخت راه حق و باطل است افزود: امسال نماد وحدت و اتحاد در مراسم اربعین در کربلا و سامرا توسط شیعه و سنی رقم خورد به طوری که در مسیر سامرا برادران سنی از زائران شیعه کربلا پذیرایی می‌کردند.

وی به تشریح وقایع میدانی عملیات کربلای ۴ و ۵ پرداخت و با بیان اینکه این دو علمیات از وقایع برجسته، بارز و تعیین کننده دوران دفاع مقدس است افزود: آن زمان بنده خودم غواص‌ها را انتخاب کرده و آنان را در دریاچه پشت سد دز و استخرهای تبریز آموزش دادیم.

فرمانده دوران دفاع مقدس بیان کرد: امروزه این تصاویر شهدای غواص که با کپسول نشان داده می‌شود با آن چیزی که در عمل بود بسیار متفاوت بود، آن زمان امکانات بسیار محدود بود و در ماه نهایتاً ۳ دست لباس غواصی در یگان‌ها دریافت می‌شد و در شرایطی که امکاناتی وجود نداشت غواص‌ها به نوبت آموزش می‌دیدند.

شریعتی گفت: سرمای خوزستان بسیار سوزناک بود و عملیات کردن در آن سوز و سرما بسیار طاقت فرسا بود در حالیکه متوسط سن جوانان غواص در این دو عملیات ۱۶ تا ۱۷ سال بود.

وی افزود: غواصان در عملیات کربلای ۴ باید از اروند خروشان عبور می‌کردند و باید در خط مستقیم به سمت ساحل عراق که نقطه مشخص شده‌ای بود حضور می‌یافتند و این کار بسیار سختی بود.

فرمانده دوران دفاع مقدس با تاکید بر آشنایی و تبیین نحوه رشادتها و شهامت‌های شهدای غواص اظهار داشت: این افراد از جان خود گذشتند و برای دفاع از انقلاب و ارزشهای آن رشادت‌های کم نظیری به خرج دادند.

شریعتی خاطر نشان کرد: در عملیات کربلای ۴ وقتی شهید پام که از بچه‌های ماکو بود به مقام شهادت نائل آمد همه مراقب بودند آب پیکر مطهرش را به سمت عراقی‌ها نبرد.

وی با اشاره به اینکه در انتخاب غواصان به تجربه افراد توجه می‌شد بیان کرد: هیچ ارتشی نتوانسته بود در جنگ از رودخانه‌ای رد شود اما ما توانستیم این کار را انجام دهیم.

شریعتی گفت: در این عملیات دنبال زمین گیر کردن دشمن بودیم اما چندی پیش در یک کتاب که توسط فرماندهان عراقی منتشر شده فاش شده است که سفارت عربستان اطلاعات اواکس ها منطقه را می‌گرفت و در اختیار رژیم بعث عراق قرار می‌داد.

وی اظهار داشت: دشمن و حامیان استکباریش پس از این عملیات‌ها بیشتر به قدرت دفاعی ایران پی برد و در حقیقت بعد از عملیات والفجر ۸ همه استکبار یکپارچه پشت عراق ایستادند و حتی بسیاری از شهرهای ما را بمباران کردند.

شریعتی با تجلیل از نقش شهدا و رزمندگان آذربایجان غربی در دوران دفاع مقدس افزود: ویژگی خاص این استان این است که در زمان دفاع مقدس استان با وجود که درگیر آشوب‌های داخلی و تحرکات ضد انقلاب بود اما فرزندانشان این منطقه متعهدانه در مرزهای جنوب کشور نیز حاضر شده و به مجاهدت می‌پرداختند و این تنها مختص آذربایجان غربی قهرمان است به طوری که حضور این عزیزان مایه دلگرمی فرماندهان دفاع مقدس بود.

وی با تجلیل از دانشگاه فنی حرفه‌ای قاضی طباطبایی ارومیه گفت: برگزاری چنین یادواره‌ای با محوریت دانشگاه با این وسعت و کیفیت یک کار نو و جدید است که باید مغتنم شمرده شود.