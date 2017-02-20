عضو بازمانده از تحصیل بخش غلامان برگزیده کشوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این اداره کل، منیره صادقی اظهار کرد: خورشید مرجانی، عضو بازمانده از تحصیل کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان غلامان در مسابقه ادبی کشوری «نامه نامور» شایسته تقدیر شد.
صادقی افزود: این مسابقه به همت آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری در کشور ویژه اعضای مکاتبهای کودک و نوجوان برگزار شد.
وی بابیان اینکه اعضای مکاتبهای استان با ارسال نامه به یکی از شخصیتهای شاهنامه فردوسی در این رقابت شرکت کردند، ادامه داد: درمجموع از خراسان شمالی ۱۸ اثر به مرحله استانی راه یافت و پس از داوری سه اثر به مرحله کشوری ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: «سحر گل محمدی» از کتابخانه سیار اسفراین با نامهای به سیمرغ، «مرضیه گل محمدی» از کتابخانه سیار شیروان با نامهای به رستم و «خورشید مرجانی» از کتابخانه سیار غلامان با نامهای به سهراب راهیافتگان مرحله کشوری استان بودند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بیان کرد: این عضو کتابخانه سیار غلامان به دلیل نبود مدرسه در روستای محل زندگی، به مدت یک سال مجبور به ترک تحصیل شده و پشتدار قالی به کتابخوانی و انجام فعالیتهای ادبی مشغول است.
صادقی عنوان کرد: همچنین «نرگس برهمند» کارشناس مسئول فرهنگی ادبی هنری استان توانست در مسابقه برترین طرحهای ادبی بهعنوان برگزیده دوم این مسابقه کشوری حائز رتبه شود.
وی ادامه داد: این مسابقه باهدف ایجاد انگیزه، جذب و پایدارسازی اعضای مکاتبهای انجام شد و برگزیده این استان توانست با طرح خود با عنوان «طرحهای اولیه» برگزیده گروه دوم این مسابقه شود.
این مسئول بابیان اینکه این مسابقه ازجمله برنامههای مصوب بخش مکاتبهای آفرینشهای ادبی و هنری کانون طی امسال بود، گفت: هیئتداوران از میان ۱۳۲ طرح رسیده ۳۸ طرح را در سه گروه انتخاب کردند.
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