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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان خراسان شمالی:

عضو بازمانده از تحصیل بخش غلامان برگزیده کشوری شد

عضو بازمانده از تحصیل بخش غلامان برگزیده کشوری شد

بجنورد- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی گفت: عضو بازمانده از تحصیل بخش غلامان توانست در مسابقه ادبی کشوری «نامه نامور» شایسته تقدیر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این اداره کل، منیره صادقی اظهار کرد: خورشید مرجانی، عضو بازمانده از تحصیل کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان غلامان در مسابقه ادبی کشوری «نامه نامور» شایسته تقدیر شد.

صادقی افزود: این مسابقه به همت آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری در کشور ویژه اعضای مکاتبه‌ای کودک و نوجوان برگزار شد.

وی بابیان اینکه اعضای مکاتبه‌ای استان با ارسال نامه به یکی از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی در این رقابت شرکت کردند، ادامه داد: درمجموع از خراسان شمالی ۱۸ اثر به مرحله استانی راه یافت و پس از داوری سه اثر به مرحله کشوری ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: «سحر گل محمدی» از کتابخانه سیار اسفراین با نامه‌ای به سیمرغ، «مرضیه گل محمدی» از کتابخانه سیار شیروان با نامه‌ای به رستم و «خورشید مرجانی» از کتابخانه سیار غلامان با نامه‌ای به سهراب راه‌یافتگان مرحله کشوری استان بودند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بیان کرد: این عضو کتابخانه سیار غلامان به دلیل نبود مدرسه در روستای محل زندگی، به مدت یک سال مجبور به ترک تحصیل شده و پشت‌دار قالی به کتاب‌خوانی و انجام فعالیت‌های ادبی مشغول است.

صادقی عنوان کرد: همچنین «نرگس برهمند» کارشناس مسئول فرهنگی ادبی هنری استان توانست در مسابقه برترین طرح‌های ادبی به‌عنوان برگزیده دوم این مسابقه کشوری حائز رتبه شود.

وی ادامه داد: این مسابقه باهدف ایجاد انگیزه، جذب و پایدارسازی اعضای مکاتبه‌ای انجام شد و برگزیده این استان توانست با طرح خود با عنوان «طرح‌های اولیه» برگزیده گروه دوم این مسابقه شود.

این مسئول بابیان این‌که این مسابقه ازجمله برنامه‌های مصوب بخش مکاتبه‌ای آفرینش‌های ادبی و هنری کانون طی امسال بود، گفت: هیئت‌داوران از میان ۱۳۲ طرح رسیده ۳۸ طرح را در سه گروه انتخاب کردند.

کد مطلب 3912802

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