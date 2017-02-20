یک میلیون و ۲۵۰هزار هرمزگانی واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد افشاری نژاد عصر دوشنبه با بیان اینکه پروژه کارت هوشمند ملی در حال حاضر وسیع‌ترین و بزرگ‌ترین طرح موجود در حوزه زیرساختی احراز هویت ایرانیان به شمار می‌رود، اظهار داشت: این طرح کلید ورود و تحقق دولت الکترونیک است.

وی با بیان اینکه ثبت احوال طی سال‌های اخیر وارد عرصه‌های نوین و دچار تحولاتی شگرف شده است، اضافه کرد: در هرمزگان نیز پیشرفت‌های مرتبط با مکانیزه‌سازی امور و توسعه خدمات الکترونیک بر بستر وب به خوبی پیش برده شده، به نحوی که این استان یکی از استان‌های پیشرو در باب اجرای طرح کارت هوشمند ملی، صدور شناسنامه مکانیزه و آرشیو الکترونیک به شمار می‌رود.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱۳۶ ایستگاه کاری جهت ثبت نام کارت هوشمند ملی در سطح استان فعال و ساماندهی شده، بیان داشت: از این تعداد ۴۶ ایستگاه مربوط به ۱۶ اداراه و نمایندگی‌های ثبت احوال، ۶۷ ایستگاه در ۱۸ دفتر پیشخوان دولت و تعداد ۲۳ ایستگاه در ۱۰ اداره پست است.

وی با بیان اینکه طبق تعهدات سازمان ثبت احوال، طرح کارت هوشمند ملی تا پایان سال ۹۶ باید به سرانجام برسد، افزود: در حال حاضر جمعیت واجدشرایط دریافت کارت هوشمند ملی در استان به بیش از یک میلیون و ۲۵۵ هزار نفر در استان می‌رسد که افراد بالای ۱۵ سال و سایر رده‌های سنی را شامل می‌شود.

افشاری‌نژاد اضافه کرد: این در حالیست که از ابتدای آغاز ثبت نام برای صدور کارت هوشمند ملی تاکنون تعداد ۴۲۳ هزار و ۶۲۵ درخواست برای دریافت کارت هوشمند ملی توسط متقاضیان در استان واصل شده که این رقم معادل ۳۳ درصد از کل واجدان‌شرایط است.

وی افزود: در مدت زمان یاد شده، تعداد ۳۳۴ هزار و ۵۰۳ قطعه کارت هوشمند ملی که معادل بیش از ۷۴ درصد از کل درخواست‌هاست در استان صادر شده است.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان اضافه کرد: از تعداد مذکور، ۲۷۱ هزار و ۴۴۰ قطعه کارت هوشمند ملی، که معادل ۸۲ درصد از کل کارت‌های صادر شده به متقاضیان تحویل گردیده است.

افشاری‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر ۴۱ هزار و ۴۲۰ فقره از کل کارتهای صادره آماده تحویل به متقاضیان است، اظهار امیدواری کرد: واجدان‌شرایط دریافت کارت هوشمند ملی با زمان‌سنجی مناسب نسبت به حضور در ایستگاه‌های کاری ویژه کارت هوشمند ملی، برای ثبت نام و طی مراحل دیگر، اقدام کنند و ثبت نام خود را به زمان‌ها و ماه‌های پایانی اجرای طرح موکول نکنند.