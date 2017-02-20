تنها سینمای سراب همچنان تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر ، یوسف داودی عصر دوشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه شهرستان سراب ضمن انتقاد از تعطیل ماندن تنها سینمای شهر سراب گفت: متاسفانه سینمای سراب که در بهترین نقطه شهر واقع شده همچنان تعطیل مانده و اگر فکر اساسی صورت نگیرد استهلاک و تخریب آن حتمی است.

نماینده سراب از تلاش و پیگیری های خود در این زمینه خبرداد و اظهارکرد:با توجه به وجود مشکل مالکیتی این مکان که گفته می شود در مالکیت بنیادمستضعفان و جانبازان قرارداد ،سعی بر مجاب کردن مسئولان بنیاد به بازگشایی مجدد سینما را داریم.

وی با اذعان به مشکلات مالی سینماهای کشور یاداورشد: می توان از این مکان با بهسازی و تغییرات در فضای فیزیکی به صورت چند منظوره استفاده کرد.