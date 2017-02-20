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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۵

نماینده سراب انتقاد کرد؛

تنها سینمای سراب همچنان تعطیل است

تنها سینمای سراب همچنان تعطیل است

سراب - نماینده سراب در نشست صمیمی با اصحاب رسانه شهرستان سراب ضمن انتقاد از تعطیل ماندن تنها سینمای این شهرستان گفت: باید این سینما دوباره فعالیت خود را آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داودی عصر دوشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه شهرستان سراب ضمن انتقاد از تعطیل ماندن تنها سینمای شهر سراب گفت: متاسفانه سینمای سراب که در بهترین نقطه شهر واقع شده همچنان تعطیل مانده و اگر فکر اساسی صورت نگیرد استهلاک و تخریب آن حتمی است.                 
نماینده سراب از تلاش و پیگیری های خود در این زمینه خبرداد و اظهارکرد:با توجه به وجود مشکل مالکیتی این مکان که گفته می شود در مالکیت بنیادمستضعفان و جانبازان قرارداد ،سعی بر مجاب کردن مسئولان بنیاد به بازگشایی مجدد سینما را داریم.
وی با اذعان به مشکلات مالی سینماهای کشور یاداورشد: می توان از این مکان با بهسازی و تغییرات در فضای فیزیکی به صورت چند منظوره استفاده کرد.
کد مطلب 3912810

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    نظرات

    • سید جلال خاتمیان اسکویی IR ۰۶:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
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      سلام علیکم، این موضوع (بازگشایی)برای ما خیلی خوب است، والسلام

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