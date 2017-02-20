دستگاه های فرهنگی شهدا را در جامعه الگوسازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب پوراسد بعد از ظهر دوشنبه در نخستین یادواره شهدای غواص آذربایجان غربی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدای غواص در ارومیه در راستای اجرای رهنمودهای فرهنگی مقام معظم رهبری و به معنی ادای دین دانشگاه به وقایع و رخدادهای حماسی دوران دفاع مقدس است افزود: امروز باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه زنده نگه داشته شود.
وی ادامه داد: دانشگاه فنی و حرفهای قاضی طباطبائی ارومیه در همین راستا و برای پیادهسازی منویات فرهنگی مقام معظم رهبری برگزاری رویدادهای فرهنگی با اولویت برنامههای ارزشی و تکریم شهدا و خانوادههای معظم آنان را در دستور کار خود قرار داد و از آنجایی که اسلامی کردن دانشگاه از رویکردهای کلان مدیریتی در دانشگاه است بنابراین تلاش میشود بیش از پیش فرهنگ ایثار و شهادت در محیط دانشگاه ترویج شود.
رئیس دانشگاه فنی حرفهای قاضی طباطبائی ارومیه تصریح کرد: جرقه اولیه برگزاری نخستین یادواره شهدا غواص آذربایجان غربی که در عملیاتهای کربلای ۴ و ۵ به فیض شهادت نائل آمدهاند از حدود یک سال پیش زده شد.
پور اسد اظهار داشت: در واقع کار فرهنگی اولویت ما بوده و به دنبال ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه هستیم که این مهم مطالبه رهبر معظم انقلاب از دانشگاههاست
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای قاضی طباطبائی ارومیه با تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت: باید به واسطه برگزاری چنین یادوارههایی جوانان شهیدمان به جامعه شناسانده شوند و اگر مدیران این چهرهها را ببینند و حقوق نجومی بگیرند مایه تأسف است.
پوراسد با بیان اینکه در جامعه باید بیش از پیش از شهدا و به ویژه غواصان الگوسازی کرده و وظیفه شناساندن این عزیزان با دستگاههای فرهنگی است گفت: درود خدا بر شهدای دوران انقلاب اسلامی، دروان دفاع مقدس، و مدافعان حرم و که امنیت امرو کشور ما مرهون رشادت و جانفشانیهای مکرر آنها است.
