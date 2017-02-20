حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جو نسبتاً پایدار بر روی استان اصفهان است، اظهار داشت: بر این اساس وضعیت جوی استان طی سه روز آینده به‌ صورت صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه به‌دلیل گذر موج کم‌عمقی از روی استان اصفهان، افزایش ابر به‌ ویژه در نواحی غربی خواهیم داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: دمای هوا در سطح استان در این بازه زمانی بین دو تا چهار درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد داشت.

وی تصریح کرد: شهر اصفهان نیز طی سه روز آینده صاف تا کمی ابری، غبارمحلی گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.