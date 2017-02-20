جزئیات حادثه در فرودگاه رشت/چرخ هواپیما شکست

یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرواز مشهد به رشت به دلیل بروز اشکال در چرخ جلو هنگام چرخش روی باند در فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل، متوقف شد، گفت: پرواز یادشده به شماره ۴۵۳ هواپیمایی جمهوری اسلامی است که از مشهد حرکت کرده و در رشت به زمین نشست، در حالیکه قرار بود ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه، از رشت به مقصد تهران حرکت کند؛ ولی این پرواز لغو شد.

وی علت این حادثه را شکستگی یکی از چرخ‌های هواپیما عنوان کرد و افزود: پرواز ۲۴۴ رشت - تهران به دلیل مشکل پیش آمده، لغو شده و گروه فنی شرکت ایران ایر در تلاش برای رفع نقص هستند.

به گزارش مهر، بارش سنگین برف از جمعه گذشته در رشت آغاز شده و ارتفاع آن در برخی مناطق این شهرستان به بیش از یک متر رسیده است؛ به طوری‌که بارش برف سنگین موجب بروز مشکلاتی از جمله لغو کامل پروازها در روزهای جمعه و شنبه گذشته گردیده است.

پروازها از صبح یکشنبه در فرودگاه سردار جنگل رشت برقرار شده است.