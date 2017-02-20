کردستان قهرمان مسابقات ورزش های زورخانه ای دانش آموزان کشور شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: هشتمین جشنواره کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای دانش آموزان کشور روز یک شنبه یکم اسفند ماه در شهر یزد به پایان رسید.

رشید قربانی افزود: در این رقابت ها تیم کردستان در مجموع سه بخش تیمی، هنرهای فردی و کشتی پهلوانی با کسب بیشترین امتیاز برای دومین سال پیاپی با اقتدار سکوی قهرمانی را تصاحب کرد و کاپ قهرمانی و مدال ها را از دست دکتر حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش دریافت کرد.

وی گفت: در قسمت مرشدی محمد مبین نوروزی مدال طلا را به گردن آویخت. در رشته کباده نیز حامد نصیری دومین مدال طلای کردستان را کسب کرد، در مهارت سنگ، سوران الله مرادی به گردن آویز نقره و عنوان دومی کشور قناعت کرد و در چرخ تیز نیز هومن کرباسی به عنوان سوم و مدال برنز دست یافت.

شایان ذکر است، در پایان این مسابقات در رشته تیمی زورخانه ای، کرمان با ۲۶۴ امتیاز اول، کردستان با ۲۶۱ امتیاز دوم ، یزد با ۲۵۸ امتیاز سوم، خراسان جنوبی با ۲۳۰ امتیاز چهارم، خراسان رضوی با ۲۱۲ امتیاز پنجم و چهار محال بختیاری با ۲۰۷ امتیاز ششم شد.

گفتنی است علیرضا غلامی و اقبال محمدی مربیگری و سرپرستی تیم کردستان را در این مسابقات برعهده داشتند.