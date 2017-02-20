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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۸

برج میلاد مقصد دهمین رالی شهروندی از طهران تا تهران شد

برج میلاد مقصد دهمین رالی شهروندی از طهران تا تهران شد

دهمین دوره مسابقات رالی شهروندی با عنوان "از طهران تا تهران" با مقصد برج میلاد ششم اسفند ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره مسابقات رالی شهروندی "از طهران تا تهران" با هدف توسعه تفریحات ورزشی شهروندی این بار از منطقه تاریخی عودلاجان آغاز می شود و مقصد آن برج میلاد به عنوان نماد مدرن پایتخت است.

این دوره از مسابقات رالی شهروندی با مشارکت شهرداری منطقه ۱۲، سازمان ورزش و برج میلاد خواهد بود، مراسم اختتامیه نیز در گالری غربی برج میلاد برگزار می شود.

دهمین دوره مسابقات رالی "از طهران تا تهران" جمعه ششم اسفند ماه برگزار می شود و علاقه مندان به شرکت در این دوره از مسابقات می توانند به ادارات مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 3912818

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