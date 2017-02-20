شهدای غواص نماد استقامت ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی بعد از ظهر دوشنبه در نخستین یادواره شهدای غواص آذربایجان غربی در این یادواره به تشریح جایگاه رفیع شهدا پرداخت و افزود: شهدای غواص مصداق بارز آیات الهی در وصف اصحاب پیامبر اسلام (ص) در مقابله با مشرکان هستند که نه تنها ترس در آنها راهی پیدا نکرد بلکه ایمان و تسلیم آنها در برابر دستور الهی روز به روز افزایش یافت.

وی ادامه داد:: شهدای غواص و رزمندگان غواص در عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ نماد استقامت و مقاومت ملت ایران و جزو مصادیق برشمرده شده از مقاومت در سوره مبارکه احزاب هستند.

امام جمعه ارومیه با گرامیداشت ایام فاطمیه اظهار داشت: توصیه‌های مکرر ائمه اطهار (ع) برای ذکر تسبیحات حضرت فاطمه زهرا (س) برای قبل از خواب و بعد از اقامه نماز نشان از اهمیت این اذکار در نزد خداوند دارد به طوری که در برخی احادیث ثواب این ذکر از ۱۰۰۰ رکعت نماز مستحبی بیشتر عنوان شده است.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در قرآن کریم گفت: رتبه شهدا در نزد خداوند بسیار رفیه و حجتی حیرت انگیز است بنابراین دعا کردن برای اینکه مرگ آدمی به شهادت ختم شود از مهمترین دعاها به شمار می‌رود و در این میان وجود خانواده شهدا نیز مایه برکت برای جامعه ما است.

حجت الاسلام قریشی با قرائت آیاتی از سوره مبارکه احزاب افزود: در قرآن کریم بر موضوع مقاومت و استقامت در برابر دشمن بسیار تاکید شده است و به تعبیری شهدای غواص و رزمندگان غواص در عملیاتهای کربلای ۴ و ۵ نماد استقامت و مقاومت ملت ایران بود و مصداق بارزی از آیات سوره احزاب هستند.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه خداوند وعده داده که هر جا مسلمین مقاومت به خرج داده و در مقابل دشمن استقامت کنند نصرت الهی نیز نصیب‌شان می‌شود افزود: روایت‌ها در مورد جایگاه شهدا در حقیقت اعجاب انگیز است بطوریکه اگر کسی این روایت‌ها را بخواند و نخواهد که شهید شود با دین آشنا نیست چون شهادت آنقدر مرتبه‌ بالایی است که همه ائمه اطهار (ع) این آرزو را داشتند.

وی اظهار داشت: در این چهار دهه دشمن به دنبال شکستن ایمان و هجوم همه جانبه علیه ارزشهای اسلام در ایران بوده اما این کار استقامت مومنان را در کشور بالاتر برد و در جنگ ۸ ساله شهدای غواص مصداق این موضوع شده و قدرت کشورمان را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه ارومیه گفت: در حقیقت در طول ۸ سال جنگ با عراق وقتی خداوند استقامت مردم ایران و جانفشانی شهدا را دید نصرت عطا کرد بنابراین ضمن قدردارنی از شهدا باید قدر پیشکسوتان جهاد و ایثار را بدانیم روحیه جهادی باید پیوسته حفظ شده و در جامعه ترویج شود.