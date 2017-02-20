دریافت بیش از ٩٥٠ هزار اثر در پنجمین دوره جشنواره مشکات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد روشنی با بیان اینکه دریافت آثار در پنجمین دوره جشنواره مشکات در سطح محلات تهران و مدارس به اتمام رسید، گفت: این دوره از جشنواره با هدف الگوسازی و شناخت موضوعاتی چون توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، اخلاق شهروندی، آسمان آبی و زمین پاک آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به آثار دریافت شده در پنجمین دوره جشنواره مشکات افزود: تاکنون ٩٥٠ هزار اثر رسیده است که از این تعداد ٢٥٠ انیمیشن، نزدیک به ۲۰ هزار خاطره، ۳ هزار پیام صوتی، بیش از ۹ هزار داستانک، ۲ هزار روزنامه دیواری بوده است.

مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران در خصوص اینکه از میان این آثار ۴ هزار شعر نیز دریافت شده است، ادامه داد: ۲۲۰ هزار عکس بزرگ، ۳۰۰ فیلم کوتاه، ۴ هزار گزارش تصویری، ۴۰۰ هزار نقاشی، ۳ هزار کاریکاتور بزرگسال، ۱۴ هزار عکس نوجوان و ۴هزار کاریکاتور نیز در میان آثار دریافتی بوده است.

وی همچنین اعلام کرد کار داوری جشنواره آغاز شده است.