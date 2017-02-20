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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۲۴

مدیر شبکه بهداشت خرمشهر خبر داد:

توجه ویژه به مقوله آموزش در هفته سلامت مردان

توجه ویژه به مقوله آموزش در هفته سلامت مردان

خرمشهر - مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر توجه به مقوله آموزش و پیشگیری را محوری ترین برنامه این شبکه در هفته سلامت مردان اعلام کرد.

فرشید بهشتی ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت هفته سلامت مردان برنامه های مختلفی در مناطق شهری و روستایی خرمشهر برگزار می شود که برگزاری کارگاه های آموزشی و انجام معاینات از مهترین این اقدامات است.

وی به برگزاری کارگاه آموزشی و معاینات برای نیروهای انتظامی و دانشجویان پسر دانشگاه های پیام نور و علوم و فنون به عنوان نمونه این گونه اقدمات اشاره کرد.
 

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر با تاکید بر اینکه سلامت مردان می تواند ضامن سلامت بخش بسیاری از جامعه به ویژه جامعه شاغل باشد، افزود: در هفته سلامت مردان برنامه های آموزشی را برای اقشار مختلف جامعه برنامه شده است که آموزش از طریق صدا و سیما، آموزش به معلمان مرد و آموزش به رابطین بهداشت نمونه ای از این اقدامات است.
بهشتی غربالگری فشارخون و دیابت مردان میانسال، توزیع قرص مکمل، ویزیت رایگان و توزیع کتاب های آموزشی را به عنوان دیگر اقدمات برنامه ریزی شده مجموعه بهداشت خرمشهر برای اجرا در هفته سلامت مردان اعلام کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه « آیا در مسابقه سلامت برنده اید» شعار امسال هفته سلامت مردان است، اظهار کرد: در مردان 30 تا 70 سال بالاترین آمار مرگ و میر بعد از بیماری های قلبی به بیماری های غیرواگیر همچون سرطان ها، دیابت و حوادث و سوانح مربوط است.

مدیر شبکه بهداشت خرمشهر از اقدام برای تشکیل بانک اطلاعاتی در این شهر برای پیشگیری از ابتلا به بیماری و مشکلات در مردان خبر داد و گفت: برای پیشگیری از بروز بیماری ها و علل شایع مرگ و میر در مردان اقدام به جمع آوری اطلاعات و شناسایی عوامل خطر شده است.

بهشتی ادامه داد:  شناسایی و حذف عوامل خطر از طریق خطر سنجی، غربالگری و آموزش شیوه صحیح مقدمات تشکیل بانک اطلاعات است که این اطلاعات در سامانه سیب ثبت می شوند.
 

کد مطلب 3912834

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