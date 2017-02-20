۴۰ فرمانده و خانواده شهدای غواص در ارومیه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز عملیاتهای کربلای ۴ و ۵ و به همت دانشگاه فنی و حرفهای قاضی طباطبایی ارومیه نخستین یادواره شهدای غواص آذربایجان غربی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین ابعاد مختلف این عملیات از زبان فرماندهان وقت و تجلیل از رزمندگان و جانبازان غواص، فرماندهان و خانوادههای شهدای غواص در سالن امام علی(ع) ارومیه برگزار شد.
در این یادواره سردار محمدتقی اوصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)، سردار امین شریعتی فرمانده لشگر ۳۱ عاشورا در دوران دفاع مقدس، قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، فرماندهان وقت دوران دفاع مقدس، فرماندهان نظامی، انتظامی و مسئولان کشوری، استانی و خانواده معظم شهدا و تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاههای فنی حرفهای شمال غرب کشور حضور داشتند.
در این یادواره از خانوادههای شهیدان وحید کاوه، اکبر محمد نژاد، حسن پام، صفر محمدپور، علی تقینژاد، فریدون الیاسی، یوسف رند، علی کفشدوز اصل، حمید شهرتی، مرتضی میلانی، رحیم آذین، حمید قاسمنژاد و محمد دهقان که همگی از شهدای غواص آذربایجان غربی بوده و در عملیاتهای کربلای ۴ و ۵ به فیض شهادت نائل آمدهاند تجلیل شد.
با اهدا شال متبرک به ضریح حرمین عسگریین از استاندار آذربایجان غربی و نماینده ولیفقیه در استان و تعدادی از مدیران استان نیز به دلیل ایفای نقش در خدماترسانی در ایام اربعین حسینی و برگزاری موکبهای مختلف تقدیر شد.
قبل از آغاز این یادواره با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی یک استخر نوساز بنام شهدای غواص تغییر نام یافت و با همکاری شهرداری ارومیه یکی از خیابانهای این شهر به نام یکی از شهدای غواص نامگذاری شد و یک مجموعه ورزشی زمین چمن مصنوعی دانشگاه فنی حرفهای قاضی طباطبایی ارومیه نیز بنام مرتضی میلانی از شهدای غواص این شهر نامگذاری شد.
اجرای چند برنامه فرهنگی از جمله رونمایی از مستند سکوت آب و خاک و شعر دفاع مقدس از دیگر برنامه های نخستین یادواره شهدای غواص آذربایجان غربی بود.
در عملیات کربلای ۴ و ۵ هفده از جوانان آذربایجان غربی در قامت غواصی به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
مردم آذربایجان غربی در دوران دفاع مقدس با تقدیم ۱۲ هزار شهید نقش به سزایی در دفاع از جبه حق علیه باطل داشتند.
