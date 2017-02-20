فیلم مستند شهدای غواص در ارومیه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین یادواره شهدای غواص آذربایجان غربی با همکاری دانشگاه فنی و حرفه‌ای قاضی طباطبایی و با مشارکت تعدادی از نهادهای انقلابی و دستگاه‌های اجرایی استان و با حضور سردار محمدتقی اوصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی، قربانعلی سعادت استاندار، فرماندهان وقت دوران دفاع مقدس، فرماندهان نظامی، انتظامی و مسئولان کشوری، استانی و خانواده معظم شهدا و جمع زیادی از دانشجویان استانهای شمال غرب کشور در سالن امام علی (ع) ارومیه برگزار شد.

در این یادواره فیلم مستند شهدای غواص با عنوان "سکوت آب و خاک" که با دستور مستقیم شخص استاندار آذربایجان غربی کلید خورده و پس از حدود ۱۳ ماه کار تهیه آن به سرانجام رسیده است رونمایی شد.

این فیلم مستند حاوی مستنداتی از شهدای غواص و جوان آذربایجان غربی است که بعضاً نیروهایی با سن ۱۴ یا ۱۵ سال تا ۲۲ سال را شامل می‌شود که در دو عملیات کربلای ۴ و ۵ حماسه آفرینی کرده و به فیض شهادت نائل آمده‌اند.

در فیلم مستند ۱۲۰ دقیقه‌ای "سکوت آب و خاک" که برای پخش از رسانه ملی تهیه شده با گردآوری آثار و مستنداتی، عمق عشق و علاقه رزمندگان غواص به تصویر کشیده شده است.

مستند «سکوت آب‌وخاک» به تهیه کنندگی مجتبی میلانی و کارگردانی کاظم خیرخواه و با تصویربرداری فرهاد کنعانی، نگاهی روایی از عملیات کربلای ۵ تحت محوریت لشگر عاشوراست که رشادت‌های گردان‌های غواصی و عملیاتی را به تصویر کشیده است.

در این مستند حماسه‌سازی نیروهای اعزامی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان که در منطقه شلمچه به شهادت رسیدند به تصویر کشیده شده است.