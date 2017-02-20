ایران در صنایع معدنی شریک خوبی برای فنلاند خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در حضور فعالان اقتصادی فنلاند که به سرپرستی پتری پلتونن معاون وزیر امور اقتصادی و اشتغال فنلاند به اتاق ایران آمدند، بر لزوم افزایش همکارهای دو کشور در زمینههای مدیریت منابع آب، کشاورزی نوین و انرژی تاکید کرد.
وی قبل از همایش اقتصادی، در دیدار خصوصی با پتری پلتونن، معاون وزیر اموراقتصادی و اشتغال فنلاند خواستار رفع موانع بانکی و ارتباط مستقیم بانکهای دوکشور شد و گفت: یکی از بسترهای مهم توسعه روابط اقتصادی، ایجاد روابط نزدیک بانکی است که امیدواریم در آینده نزدیک این مشکلات برطرف شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همایشی که با حضور فعالان اقتصادی ایران و فنلاند در اتاق ایران برگزار شد، سفر ۴ هیات فنلاندی بعد از برجام را نشاندهنده عزم جدی برای همکاریهای اقتصادی با ایران دانست.
سلطانی، فنلاند را کشوری توسعه یافته عنوان کرد و گفت: «براساس شاخصهای توسعه و گزارشهای سالانه بینالمللی، فنلاند جزو برترینهای جهان است و ظرفیتهای بسیاری وجود دارد که بتوانیم برای سرعت بخشیدن به بازیابی ظرفیتهای واقعی ایران، از تجارب و توانمندیهای این کشور استفاده کنیم.»
وی، ایران را با ثباتترین و یکی از کشورهای مهم منطقه خاورمیانه، آسیای نزدیک و شمال آفریقا دانست و گفت: «موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی تحصیل کرده که مهترین ثروت دهههای آینده کشور هستند در کنار منابع انرژی فراوان، امکان دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیونی را فراهم آورده است که برای همکاری مشترک با هر کشوری جذابیت ایجاد کرده است.»
سلطانی، شناخت مقامات فنلاند از اقتصاد ایران و اعزام هیات متناسب با پتانسیلهای موجود را حائز اهمیت دانست و افزود: «هیات اعزامی به ایران با تمرکز بر روی حوزههای جذاب و پراستعداد کشور انتخاب شدهاند. انرژی، معدن، صنایع غذایی و کشاورزی بخشهایی است که در ترکیب این هیات حضور دارند.»
نایب رئیس اتاق ایران، چالش کمآبی و بحران آب را یکی از مشکلات آینده ایران توصیف کرد و افزود: «فنلاند از جمله کشورهای پرآب جهان محسوب میشود و در تقسیم همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میتوان روی همتایان فنلاندی در کالاهایی که نیاز به آب بیشتر برای تولید دارند حساب کرد. در مقابل ایران میتواند در صنایعی که متکی به منابع معدنی و انرژی هستند، شریک خوبی باشد.»
وی به تلاش مقامات فنلاندی برای برقراری روابط بانکی اشاره کرد و گفت: «مسائل بانکی مهمترین مانع بازیابی روابط اقتصادی دو کشور است. در سالهای نه چندان دور حجم روابط اقتصادی بیش از ۲۵۰ میلیون دلار بود که اکنون به یک چهارم این میزان کاهش پیدا کرده است.»
سلطانی افزود: «ظرفیتهای دست نخورده بسیاری بخاطر محدودیتهای سالهای اخیر از سرمایهگذاری خارجی محروم ماند و در ادامه با برداشته شدن این موانع، جذابیت این فرصت ها چند برابر شده است که فرصت خوبی را برای مطالعه شرکتهای فنلاندی فراهم آورده است.»
آماده توسعه روابط با ایران هستیم
در ادامه پتری پلتونن معاون وزیر امور اقتصادی و اشتغال فنلاند، به سفر ۴ هیات اقتصادی از این کشور طی یکسال اخیر به ایران اشاره کرد و گفت: «پس از سفر رئیسجمهور فنلاند به ایران، ۴هیات اقتصادی به ایران آمدند و شبکههای ارتباطی با بخشخصوصی و مقامات دولتی را در جهت توسعه روابط ایجاد کردند.»
پلتونن که سرپرستی سفر ۲ هیات اقتصادی به ایران را بر عهده داشته است، گفت: «هیات قبلی در زمینه انرژی و فاینانس با همتایان ایرانی مذاکراتی را انجام دادند و امروز ۲۰ شرکت فنلاندی در زمینه انرژی، معدن و مواد معدنی، تکنولوژیهای کشاورزی، سلامت و بهداشت آماده به اشتراک گذاشتن توانمندیها هستند.»
معاون وزیر امور اقتصادی و اشتغال فنلاند، وسعت این کشور را کوچک توصیف کرد و افزود: «با وجود مسافت بسیار بین دو کشور، ما در سطوح دولتی، شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی به صورت عملگرا و جدی، آماده توسعه روابط با ایران هستیم.»
وی امضای تفاهمنامه توسعه مناسبات اقتصادی بین روسای جمهور دو کشور را، پیامی روشن برای افزایش فرصتهای همکاری توصیف کرد و گفت: «بین وزرای دو کشور تفاهمنامههایی به امضا رسید و در زمینههای تولید انرژی، بهرهوری انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر توافقنامههایی به امضا رسید تا دو کشور کار مشترک را آغاز کنند.»
پلتونن به حضور ۴۰ ساله شرکتهای فنلاندی در ایران اشاره کرد و گفت: «در زمینه معدن و مواد معدنی دیداری با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم و همچنین همکاری برای سرمایهگذاری در معادن سنگ آهن کرمان از دو هفته پیش آغاز شد که یک شرکت فنلاندی با همتای ایرانی کار مشترک را به انجام خواهند رساند.»
وی همچنین به ظرفیت شرکتهای فنلاندی برای اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و عناصر مختلف ایران اشاره کرد و افزود: «یک شرکت برتر فنلاندی در زمینه خدمات فنی و مهندسی اکتشاف آماده به اشتراک گذاشتن تجارب و همکاری با شرکتهای ایرانی است.»
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