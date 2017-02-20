۱۸ کامیون حمل خاک ونخاله غیرمجاز در یاسوج توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کرم الله غلامیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مطابق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، تخلیه خاک ونخاله وضایعات ساختمانی در حاشیه شهر و حریم شهر جرم محسوب می شود.

وی بیان داشت: این کامیونها شبانه اقدام به تخلیه خاک ونخاله درحریم شهر می کردند.

غلامیان تصریح کرد: برای رانندگان این کامیونها تشکیل پرونده شده وبراساس تعرفه شورای اسلامی جریمه شدند.

وی با بیان اینکه رهاسازی ضاعیات ساختمانی در محیط زیست خسارات فراوانی به همراه دارد، گفت: باید همه ما برای حفاظت از محیط زیست و پاکیزگی شهر تلاش کرده و خود را مسئول بدانیم.