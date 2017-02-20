ازهم پاشیدگی جهان عرب، فرصتی تاریخی برای اسرائیل فراهم کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «صلاح صلاح» عضو مجلس ملی فلسطین تاکید کرد که وضعیت کنونی اعراب به نفع رژیم اسرائیل است.

وی در همین رابطه تصریح کرد: در حال حاضر با جهان عربی ازهم پاشیده ای مواجه هستیم که فرصتی تاریخی برای اسرائیل محسوب می شود. اسرائیل خواهان این است که بخشی از روند حل و فصل سیاسی جامع در منطقه باشد و بدین صورت بقای خود را تضمین کند.

صلاح صلاح بیان داشت: برخی از کشورهای عربی برای موفقیت طرح و نقشه اسرائیل در منطقه از هم سبقت می گیرند. روابط رژیم های عربی با اسرائیل که پیش از این به صورت مخفی در جریان بود، اکنون آشکار شده است. فلسطینی ها باید برنامه ای یکسان بر اساس مقاومت همه جانبه در برابر اسرائیل طراحی کنند.

گفتنی است، روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اسفند ششمین کنفرانس انتفاضه فلسطین با حضور شخصیت های ۸۰ کشور در تهران برگزار می شود.