محور تکاب – ایرانخواه بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در خصوص جزییات بازگشایی این محور عنوان کرد: محور تکاب -ایرانخواه که بر اثر بارش برف و کولاک هفته گذشته مسدود شده بود، بازگشایی شد.

ارسلان شکری با بیان اینکه در حال حاضر راه ارتباطی ۸۰روستای استان مسدود است که راهداران مشغول بازگشایی آنها هستند اظهارداشت: راه ارتباطی هشت روستا در بخش مرکزی و تخت سلیمان تکاب بازگشایی شد.

محور ایرانخواه حدفاصل بین تکاب در آذربایجان غربی و شهرستان سقز در استان کردستان است و هر سال در زمستان با توجه به کوهستانی و برفگیر بودن مسیر تردد در آن با مشکلاتی همراه امی شود.

بارش سنگین برف در هفته گذشته موجب مسدود شدن برخی راههای اصلی و ۶۰۰ راه روستایی استان شده بود.

تکاب با بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت در جنوبی ترین نقطه آذربایجان غربی و در ۳۰۹ کیلومتری ارومیه واقع شده است.