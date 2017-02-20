۲۴۰۰ رشته قنات در استان همدان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضوانی جلال بعدازظهر دوشنبه در شورای اداری استان همدان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، بابیان اینکه در سال‌های آینده با محدودیت آب، خاک و سایر منابع مواجه می‌شویم، گفت: این امر روند تامین غذای مردم را دشوار می‌کند.

وی بااشاره به اینکه سال های بعد ۴۰ تا ۵۰ درصد اراضی نسبت به جمعیت کاهش پیدا می‌کند که در این شرایط تولید غذا دشوار خواهد بود، گفت: امنیت غذایی، اقتصادی و پایدار کردن تولید باید با استفاده بهینه از منابع مختلف عملی شود.

رضوانی جلال با بیان اینکه سالانه ۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان همدان تولید می‌شود که ۴.۴ درصد از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: ۲۷ درصد اشتغال و ۲۹.۴ درصد از ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی استان همدان مربوط به بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت: ۱۳۱ هزار و ۵۱۹ هکتار از اراضی مستعد استان همدان معادل ۸۱ درصد به سیستم آبیاری نوین مجهز شده‌ است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تاکید کرد: با اجرای سیستم آبیاری تحت فشار سالانه ۵۹۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در استان همدان ۲۴۰۰ رشته قنات شناسایی شده عنوان کرد: احیا و مرمت قنات ها در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

رضوانی جلال با تاکید بر اینکه توسعه کشت‌کم آب‌بر در اولویت قرار گرفته است، تاکیدکرد: توسعه گلخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته و ۱۰۰ هکتار گلخانه در همدان ایجاد شده است.

وی از اجرای کشاورزی حفاظتی در ۱۵۶ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم استان همدان خبر داد و گفت: در سطح کشور به ازای یک مترمکعب آب ۱.۴ کیلوگرم محصول تولید می‌شود که در استان همدان به ازای هر مترمکعب آب ۲.۶ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بابیان اینکه جلوگیری از افزایش ضایعات محصولات کشاورزی در دستور کار سازمان است، عنوان کرد: سردخانه هایی با ظرفیت ۱۴۳ هزار تن در استان همدان ایجاد شده و ۱۷۵ هزار تن نیز در دست ساخت است.