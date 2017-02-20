۳۸ میلیون دلار از گمرک ریلی رازی خوی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز تقوی در خصوص جزییات این صادرات اظهارداشت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۹۸ هزار تن انواع کالا به ارزش ۳۸ میلیون دلار از گمرک ریلی رازی به خارج از کشور صادر شد که این میزان صادرات نسبت به پارسال از نظر ارزش ۲ و نیم برابر افزایش داشته است.

وی ادامه داد: کالاهای صادراتی شامل کنسانتره، سیمان خاکستری، نمک صنعتی، سنک تزئینی و ایزوبام است که به مقصد کشورهای ترکیه، آلمان، ایتالیا، بلغارستان، گرجستان و یونان صادر شده است.

تقوی همچنین از افزایش ۷۵ درصدی ترانزیت کالا از گمرک ریلی رازی در این مدت خبر داد و گفت: در این مدت ۱۲۱هزار تن انواع کالا با بیش از ۶هزار واگن قطار به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار از این مرز ترانزیت شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار نفر مسافر با ۴۵ هزار دستگاه خودرو سواری از مرز رازی کاپی کوی تردد کرده اند که در مقایسه بامدت مشابه پارسال ۴۴ درصد رشد دارد.