به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابتها امروز دوشنبه با حضور ٢١ کاراته کا با نظارت مستقیم کادر فنی تیم ملی و قضاوت داوران رسمی در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار و در نهایت ٦ کاراته کا جواز حضور در مرحله اول اردوی آماده سازی را دریافت کردند.

در وزن ٥٥-کیلوگرم میعاد یاری از البرز، در وزن ٦٠- کیلوگرم علی ولدی از کرمانشاه، در وزن ٦٧- کیلوگرم رضا عنایتی از مازندران، در وزن ٧٥- کیلوگرم ابراهیم حسن بیگی از البرز، در وزن ٨٤- کیلوگرم محسن برخورداری از تهران و در وزن ٨٤+ کیلوگرم سجاد فرخی از مازندران با کسب بیشترین پیروزی راهی اردوی تیم ملی شدند.

این شش کاراته کا به همراه اعضای تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی ۲۰۱۶ اتریش و نفرات اول پیکارهای قهرمانی کشور رشت اردوی آماده سازی خود را از روز چهارشنبه ۴ اسفند در مجموعه ورزشی آزادی آغاز می کنند.