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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۱۴

در پایان رقابتهای کاراته انتخابی تیم ملی؛

شش کاراته‌کا مجوز حضور در اردوی تیم ملی را گرفتند

شش کاراته‌کا مجوز حضور در اردوی تیم ملی را گرفتند

در پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته شش کاراته کا در اوزان مختلف جواز حضور در اردوی تیم ملی را دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها امروز دوشنبه با حضور ٢١ کاراته کا با نظارت مستقیم کادر فنی تیم ملی و قضاوت  داوران رسمی در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار و در نهایت ٦ کاراته کا جواز حضور در مرحله اول اردوی آماده سازی را دریافت کردند.
در وزن ٥٥-کیلوگرم میعاد یاری از البرز، در وزن ٦٠- کیلوگرم علی ولدی از کرمانشاه، در وزن ٦٧- کیلوگرم رضا عنایتی از مازندران، در وزن ٧٥- کیلوگرم ابراهیم حسن بیگی از البرز، در وزن ٨٤- کیلوگرم محسن برخورداری از تهران و در وزن ٨٤+ کیلوگرم سجاد فرخی از مازندران با کسب بیشترین پیروزی راهی اردوی تیم ملی شدند.
 این شش کاراته کا به همراه اعضای تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی ۲۰۱۶ اتریش و نفرات اول پیکارهای قهرمانی کشور رشت اردوی آماده سازی خود را از روز چهارشنبه ۴ اسفند در مجموعه ورزشی آزادی آغاز می کنند.
کد مطلب 3912863

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