روابط عمومی های خلاق عامل رشد سازمان ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی بعد از ظهر امروز دوشنبه در نشست تخصصی با روابط عمومی های ادارات شهرستان قروه یکی از ارکان اصلی هر اداره و سیستمی را روابط عمومی آن ارگان دانست و اظهار داشت: روابط عمومی ها قلب تپنده هر سازمانی هستند که نقشی پررنگ و اثرگذار در تصمیم گیریهای مدیریتی و فضای جامعه دارند.

به گفته وی خروجی عملکرد مجموعه سازمان ها در قالب بیان روابط عمومی هاست و این همان نقطه ضعفی است که در شهرستان بسیار وجود دارد و دستگاه های اجرایی را متضرر می سازد.

کولانی با اشاره به اینکه برای جبران این ضعف و خلاء باید تدبیری شود، تصریح کرد: یکی از مؤلفه های مهم در این زمینه آموزش است که در کنار فراهم کردن بسترهای لازم از جمله امکانات سخت افزاری تا نرم افزاری می تواند روابط عمومی ها را ضامن عملکردی صحیح کند.

وی روابط عمومی ها را سخنگوی دستگاه دانست و بیان کرد: بیان عملکرد هر دستگاهی توسط روابط عمومی ها در واقع بازخورد عملکرد نظام و دولت به مردم است که صورت می گیرد که این مهم در شهرستان قروه چندان به چشم نیامده و این یک زنگ خطری جدی برای دستگاه های اجرایی است.

کولانی بر همکاری مدیران با روابط عمومی ها تأکید کرد و آنان را مؤظف به فراهم کردن بسترهای لازم و نتیجه مثبت کار با تأثیرگذاری ماندگار دانست.

وی یک از ضعف های اصلی روابط عمومی ها را نداشتن خلاقیت عنوان کرد و یک روابط عمومی را مؤثر و موفق خواند که تحلیل گر بوده و از علم و دانش بالایی نسبت به اعضای دیگر سازمان برخوردار باشد.

به گفته کولانی حرمت و حفظ جایگاه روابط عمومی ها هم توسط مسئول روابط عمومی و هم توسط مدیران لازم است چرا که عملکرد خوب روابط عمومی ها می تواند نه تنها زحمات دستگاه ها را بیان کند که نگاه جامعه را تغییر می دهد.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها از مجموعه دولت هستند، یادآور شد: دوستان عاقل و هوشیار نظام کاری به عملکرد دولت ندارند و خدمات انجام شده که توسط روابط عمومی ها منعکس می شود را به نام نظام می بینند.

کولانی نقش روابط عمومی ها را نوعی دفاع از عملکرد دستگاه ها عنوان کرد و از انتقادهای گزنده و مغرضانه توسط تعدادی از پرسنل دستگاه های اجرایی گفت و نقد مغرضانه به هر شیوه و توسط هر فردی را به دور از انصاف و عامل دلسرد کردن مردم از نظام خواند.

وی وجود منتقدان مغرض را به دوستانی نادان تشبیه کرد که به دنبال سوراخ کردن کشتی نظام هستند و با این کار نه تنها به خود که به تمام جامعه آسیب می رسانند که در این میان نقش روابط عمومی ها بسیار به چشم می آید و باید با بیان عملکردهای دستگاه ها منتقدان غیرکارشناسی را رد کنند.

کولانی پیروزی هر دستگاه اجرایی را پیروزی نظام دانست و خواستار تفسیر صحیح جایگاه روابط عمومی ها شد و بر روند بهبود این مسئله توسط مدیران و دیگر پرسنل ادارات تأکید کرد.

وی در ادامه از ارتباط ضعیف روابط عمومی ها با خبرنگاران شهرستان انتقاد کرد و افزود: خبرنگاران قروه بیتشرین عملکرد مثبت در منطقه را دارند و باید دانست که ارتباط با خبرنگاران و اصحاب رسانه تقویت ارگان ها و عملکردهای دستگاه ها را به همراه دارد.

فرماندار قروه اطلاع رسانی به خبرنگاران در خصوص برنامه های مدنظر را مهم دانست و ارتباط با اصحاب رسانه را عامل برجسته کردن جایگاه روابط عمومی ها عنوان کرد.

پرویز کولانی در پایان بر تداوم برگزاری این نشست تأکید کرد و خواستار خلاقیت و ایده پردازی در این عرصه شد و اعلام کرد روابط عمومی های برتر در نشست های بعدی به تعداد سه مورد معرفی و تجلیل خواهند شد.