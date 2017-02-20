به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی بعدازظهر دوشنبه در شورای اداری استان همدان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، بابیان اینکه دولت تدبیر و امید دولتی محیط زیستی است، گفت: اعلام شعار محیط زیستی نشان از شجاعت این دولت دارد.

عراقی با بیان اینکه باید مسائل زیست محیطی رعایت شود، اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید بحث محیط زیستی در حال نهادینه شدن است و رویکرد مثبتی در این زمینه وجود دارد.

وی بابیان اینکه سال‌های سال کاری نشده و امروز با شیب مثبتی حرکت می‌کنیم، گفت: عده‌ای امور را با ایده آل‌ها مقایسه کرده که هر روز در رسانه‌ها این مسئله دیده می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه در مواقع بارش باران و برف و وقوع سیلی مسئولان فعلی باید پاسخ عملکرد ۳۰ سال قبل را بدهند، عنوان کرد: در بازنگری طرح جامع و تفصیلی محیط زیست، سرانه‌های ارتفاعی و فضای سبز در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه از تغییر کاربری فضای سبز به سایر کاربری‌ها جلوگیری می‌شود، اظهار داشت: استاندار همدان نیز به شدت با این موضوع مخالفت می‌کند.

عراقی همچنین با بیان اینکه عضویت تشکل‌های سبز در کارگروه‌های حوزه عمرانی آزاد است، اظهار داشت: ایجاد تشکل‌های بهره‌برداری و استفاده بهینه از آب، مدیریت مصرف و تقاضا در استان همدان در دست انجام است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان اظهار داشت: تقاضا در حوزه آب باید به سمت مصرف با بهره‌وری بالا حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه در اجرای پروژه‌ها بحث‌های محیط زیستی رعایت شده است، عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی دولت تعیین ضوابط درست است تا در لایه‌های پایین عملکرد مناسبی دیده شود.