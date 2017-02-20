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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۵۷

معاون امور عمرانی استاندار همدان:

تقاضا در حوزه آب باید به سمت مصرف با بهره‌وری بالا حرکت کند

تقاضا در حوزه آب باید به سمت مصرف با بهره‌وری بالا حرکت کند

همدان - معاون امور عمرانی استاندار همدان گفت: تقاضا در حوزه آب باید به سمت مصرف با بهره‌وری بالا حرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی بعدازظهر دوشنبه در شورای اداری استان همدان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، بابیان اینکه دولت تدبیر و امید دولتی محیط زیستی است، گفت: اعلام شعار محیط زیستی نشان از شجاعت این دولت دارد.

عراقی با بیان اینکه باید مسائل زیست محیطی رعایت شود، اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید بحث محیط زیستی در حال نهادینه شدن است و رویکرد مثبتی در این زمینه وجود دارد.

وی بابیان اینکه سال‌های سال کاری نشده و امروز با شیب مثبتی حرکت می‌کنیم، گفت: عده‌ای امور را با ایده آل‌ها مقایسه کرده که هر روز در رسانه‌ها این مسئله دیده می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه در مواقع بارش باران و برف و وقوع سیلی مسئولان فعلی باید پاسخ عملکرد ۳۰ سال قبل را بدهند، عنوان کرد: در بازنگری طرح جامع و تفصیلی محیط زیست، سرانه‌های ارتفاعی و فضای سبز در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه از تغییر کاربری فضای سبز به سایر کاربری‌ها جلوگیری می‌شود، اظهار داشت: استاندار همدان نیز به شدت با این موضوع مخالفت می‌کند.

عراقی همچنین با بیان اینکه عضویت تشکل‌های سبز در کارگروه‌های حوزه عمرانی آزاد است، اظهار داشت: ایجاد تشکل‌های بهره‌برداری و استفاده بهینه از آب، مدیریت مصرف و تقاضا در استان همدان در دست انجام است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان اظهار داشت: تقاضا در حوزه آب باید به سمت مصرف با بهره‌وری بالا حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه در اجرای پروژه‌ها بحث‌های محیط زیستی رعایت شده است، عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی دولت تعیین ضوابط درست است تا در لایه‌های پایین عملکرد مناسبی دیده شود.

کد مطلب 3912865

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