امسال ۳۰۰۰ خانواده کمیته امداد در استان همدان خودکفا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ترکمانه ظهر دوشنبه در کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان اسدآباد اظهارداشت: فرایند اجرایی توانمندسازی و اشتغال خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد شامل مشاوره شغلی، دوره آموزشی فنی‌وحرفه‌ای، دریافت تسهیلات، نظارت بر اجرای طرح‌ها، دوره آموزشی کوتاه‌مدت و ترویجی و بازاریابی محصولات تولیدی مددجویان است.

وی افزود: یک هزار و ۴۸۰ خانواده در استان همدان آماده برگزاری جشن خودکفایی هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان همدان با اشاره به برنامه‌های سال‌جاری در استان همدان عنوان کرد: امسال و برحسب ابلاغ کمیته امداد باید دو هزار و ۴۳۰ طرح با اعتباری افزون بر ۳۴۰ میلیارد ریال از محل منابع بانکی و صندوق امداد فعال می‌شد که بیشتر از سهم ابلاغی و به تعداد دو هزار و ۵۸۶ طرح با اعتبار۲۵۰ میلیارد ریال محقق شد.

وی عنوان کرد: برنامه ابلاغی اشتغال کمیته امداد شهرستان اسداباد در سال‌جاری ۲۰۳ طرح با اعتباری افزون بر ۲۸ میلیارد ریال بوده است.

ترکمانه بیان کرد: در سال‌جاری ۲۶۴ طرح با اعتباری افزون بر ۲۲ میلیارد ریال توسط کمیته امداد شهرستان اسدآباد محقق شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان اسدآباد بیش از سیاست‌های ابلاغی عمل کرده است، تاکید کرد: در سال‌جاری ۷۸.۳ درصد منابع و تسهیلات کمیته امداد شهرستان دراین راستا جذب شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان همدان افزود: طی سال‌جاری سه هزار و ۴۹۸ مورد نظارت بر طرح‌های اجرا شده مددجویان کمیته امداد شهرستان از طریق کارشناسان فنی انجام شده است.

وی عنوان کرد: یک هزار و ۴۷ مورد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و آموزش توسعه طرح برای مددجویان تحت حمایت شهرستان اسدآباد در سال‌جاری برگزار شده است.

ترکمانه اظهار داشت: تعداد ۸۵ مورد کاریابی نیز برای مددجویان کمیته امداد شهرستان اسدآباد انجام شده است.

وی تاکید کرد: کارفرمایانی که از مددجویان کمیته امداد برای کارهای خود بهره گیرند، از امتیازاتی ویژه چون پرداخت دو سال سهمیه حق بیمه کارفرما توسط کمیته امداد برخوردار می‌شوند.

ترکمانه عنوان کرد: ۴۶۲ نفراز مددجویان کمیته امداد شهرستان اسدآباد در سال‌جاری بیمه شدند.

وی بیان کرد: در استان همدان چهار هزار و ۹۹۹ مددجوی کمیته امداد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان همدان عنوان کرد: ۲۰۴ دار قالی در بین خانواده‌های مددجوی کمیته امداد شهرستان اسدآباد توزیع شده و ازابتدای سال ۹۵ تخته فرش توسط مددجویان کمیته امداد شهرستان اسدآباد به میزان ۱۴۴ مترمربع تولید شده که ارزش ریالی این میزان تخته فرش افزون بر ۹۰میلیارد ریال بوده است.