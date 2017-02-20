۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۸

فرماندار شهرستان اسدآباد:

امسال ۶۵۲ شغل جدید در اسدآباد ایجاد شده است

اسداباد - فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: طی سال‌جاری ۶۵۲ شغل جدید در شهرستان اسدآباد ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اسدآباد اظهار داشت: کمیته امداد در شهرستان اسدآباد عملکرد درخشانی در راستای اشتغال‌زایی داشته است.

وی افزود: طی ۱۰ ماهه سال‌جاری ۲۳ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره برای اشتغال ۴۰۲ نفر از مددجویان کمیته امداد این شهرستان پرداخت شده است.

فرماندار اسدآباد گفت: تعداد ۳ هزار ‌و ۶۰۸ صنف در شهرستان اسدآباد وجود دارد که این تعداد ازصنوف در قالب ۱۷ اتحادیه فعال هستند.

وی تاکید کرد: ۸۱۱ صنف مربوط به صنایع فرش و مابقی مربوط به دیگر صنوف در سطح شهرستان اسدآباد است.

افشاری عنوان کرد: ۶۶۷ مورد از صنوف نیز پروانه کسب آنان منقضی شده که درحال پیگیری تمدید پروانه کسب هستند.

وی بیان کرد: ۷ هزار و ۴۱۱ مورد آمار اشتغال‌های غیرمستقیم در صنوف مختلف شهرستان طی سال جاری است.

فرماندار اسدآباد افزود: درحال حاضر ۵۸۲ نفر به صورت غیرمستقیم در نانوایی‌های سطح شهرستان فعالیت دارند.

فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: طی سال‌جاری ۶۵۲ شغل جدید در شهرستان اسدآباد ایجاد شده است.

افشاری تاکید کرد: از بانک‌ها درخواست می‌شود طی چند روز باقی‌مانده تا انتهای سال تسهیلات پرداختی بابت رونق تولیدات شهرستان را پیگیری کنند.
 

