«جیمز ماتیس» با «العبادی» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در بغداد در دیدار با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق درباره تقویت روابط طرفین در زمینه های نظامی و امنیتی و همچنین عملیات آزادسازی کرانه راست موصل رایزنی کرد.

العبادی در این دیدار تاکید کرد: حمایت بین المللی از عراق در مبارزه با داعش حائز اهمیت است. هیچ نظامی خارجی در اراضی عراق نمی جنگد و فقط مستشاران نظامی حضور دارند. همه نیروها، عراقی هستند و پیروزی ها توسط نیروهای عراقی کسب می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بر توان خود برای شکست دادن داعش تاکید می کنیم و در لحظات حساسی برای آزادسازی شهرهای عراق قرار داریم. تداوم حمایت از عراق ضرورت دارد.

از سوی دیگر جیمز ماتیس هم عنوان داشت: واشنگتن به صورت کامل از عراق در مبارزه با تروریسم و دیگر زمینه ها حمایت می کند. برای اعلام حمایت از عراق به این جا آمده ایم و بر تداوم روابط و حمایت از عراق در دوران پساداعش تاکید می کنیم.

وی افزود: از پیشرفت گسترده ارتش عراق طی دو سال اخیر تمجید می کنیم؛ ارتش عراق در در داخل و خارج از این کشور از وجهه واقعا خوبی برخوردار است. دلاوری ها و دفاع ارتش عراق از شهروندان را رسانه های جهانی به تصویر نکشیدند.

گفتنی است، پس از آزادی کامل شرق موصل، عملیات آزادسازی غرب موصل روز یکشنبه به دستور العبادی کلید خورد.