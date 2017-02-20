۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

بخشدار مرکزی شهرستان اسدآباد:

مسکن های روستایی بخش مرکزی اسداباد بیمه می‌شوند

اسدآباد - بخشدار مرکزی شهرستان اسدآباد گفت: تمام مسکن های روستایی بخش مرکزی شهرستان اسدآباد تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صوفی بعدازظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال شهرستان اسدآبادگفت: تمام مساکن روستایی بخش مرکزی شهرستان اسدآبادتحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

هاشم صوفی افزود: با انعقاد تفاهم‌نامه بخشداری مرکزی شهرستان با بیمه ایران به‌زودی مساکن روستایی شهرستان تحت پوشش بیمه قرار گرفته و در برابر هر گونه حوادث همچون زلزله و آتش‌سوزی بیمه می‌شوند.

وی عنوان کرد: بخش مرکزی شهرستان اسدآباد دارای ۷۱ روستا است که با پرداخت مبلغی جزئی به صورت سالیانه توسط خانوارهای روستایی، بیمه مسکن روستاهای بخش مرکزی با هماهنگی‌های لازم انجام خواهد گرفت.

صوفی با تأکید بر اطلاع‌رسانی لازم توسط دهیاران به مردم روستاهای بخش مرکزی عنوان کرد: تا پایان سال برنامه بیمه مساکن روستایی بخش مرکزی اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ واحد روستایی شهرستان اسدآباد براثر بارندگی‌های اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تخریب شد.

بخشدار مرکزی اسدآباد عنوان کرد: درحال حاضر کمتر از ۱۰ درصد مساکن روستایی بخش مرکزی شهرستان اسدآباد تحت پوشش بیمه قرار دارند.

