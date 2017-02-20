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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی خبر داد:

نجات خانواده گرفتار در ارتفاعات نغندر

نجات خانواده گرفتار در ارتفاعات نغندر

مشهد ـ مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: برای امداد خانواده گرفتار در برف یک تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان بسیج شد و توانستیم این خانواده را نجات دهیم.

سید مجتبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مفقود شدن سه نفر از کوهنوردان  در بارش های اخیر اظهار کرد: یک خانواده سه نفره که سه روز پیش به دلیل بارش برف و کولاک شدید در ارتفاعات نغندر مشهد گرفتار شده بودند با تلاش امدادگران هلال احمر پیدا شده و نجات پیدا کردند.

وی افزود: این سه نفر از جمعه هفته گذشته بدون تغذیه و اقلام ضروری  در محل خانه باغی در این ارتفاعات گرفتار شده بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به بارش های بسیار سنگین اخیر در استان ادامه داد: اگرچه مکان سه مفقود مشخص و گرای آن هارا داشتیم اما حجم بسیار زیاد برف باعث تاخیر در عملیات نجات آنها شد.

وی عنوان کرد: برای امداد این کوهنوردان یک تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان بسیج شده بود و به فضل خدا توانستیم این خانواده را به سلامت به عزیزانشان بازگردانیم.

کد مطلب 3912876

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