نجات خانواده گرفتار در ارتفاعات نغندر

سید مجتبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مفقود شدن سه نفر از کوهنوردان در بارش های اخیر اظهار کرد: یک خانواده سه نفره که سه روز پیش به دلیل بارش برف و کولاک شدید در ارتفاعات نغندر مشهد گرفتار شده بودند با تلاش امدادگران هلال احمر پیدا شده و نجات پیدا کردند.

وی افزود: این سه نفر از جمعه هفته گذشته بدون تغذیه و اقلام ضروری در محل خانه باغی در این ارتفاعات گرفتار شده بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به بارش های بسیار سنگین اخیر در استان ادامه داد: اگرچه مکان سه مفقود مشخص و گرای آن هارا داشتیم اما حجم بسیار زیاد برف باعث تاخیر در عملیات نجات آنها شد.

وی عنوان کرد: برای امداد این کوهنوردان یک تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان بسیج شده بود و به فضل خدا توانستیم این خانواده را به سلامت به عزیزانشان بازگردانیم.