دوسالانه نقاشان و طراحی قزوین در نگارخانه محصص برگزار می شود

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: فراخوان دومین دوسالانه طراحی نکوداشت استاد ابوالفضل دل زنده و هفتمین دوسالانه نقاشان نکوداشت استاد حسین زارع پور دی ماه سال جاری منتشر شد و هنرمندان آثار خود را تا ٢٣ بهمن ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

اسدی بیان کرد: ١٠٠ اثر نقاشی راه یافته به هقتمین دوسالانه نقاشان استان قزوین در نگارخانه استاد محصص واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در چهار راه غیاث آباد پذیرای علاقه مندان است.

مدیر اجرایی دوسالانه نقاشان و طراحی استان تصریح کرد: ٥٠ اثر طراحی شرکت کنندگان در دومین دوسالانه طراحی استان در نگارخانه تماشا در مجتمع فرهنگی، هنری ارشاد در معرض دید عموم قرار می گیرد.

مسئول انجمن هنرهای تجسمی استان خاطرنشان کرد: آثار پیشکسوتان استاد ابوالفضل دلزنده و استاد حسین زارع پور همزمان با گشایش جشنواره در نگارخانه مهر حوزه هنری آغاز به کار می کند.

وی ادامه داد: نمایشگاه های این جشنواره از ٤ الی ١٠ اسفندماه همه روزه از ساعت ٩ تا ١٣ و ١٦ تا ٢٠ پذیرای علاقه مندان است.

اسدی تاکید کرد: همزمان با جشنواره آثار در سایت شمه هم قابل مشاهده است.

مسئول انجمن هنرهای تجسمی استان گفت: آیین پایانی دومین دوسالانه طراحی و هفتمین دوسالانه نقاشان استان قزوین، ١٠ اسفندماه، ساعت ١٦، در سالن سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.