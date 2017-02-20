پل الرقه زیر آتش سنگین ارتش سوریه/ انتقال عناصر مسلح به ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، درگیری های ارتش سوریه با گروه های مسلح و تروریستی در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.

در همین راستا، ارتش سوریه پل الرقه واقع در جنوب غرب حلب را زیر آتش خود گرفت و بر آن تسلط یافت.

همچنین تعدادی اتوبوس حامل ۲۰۰ نفر از اعضای مسلح و خانواده های آنها، از منطقه سرغایا در حومه دمشق پایتخت سوریه به سمت ادلب حرکت کردند.

همچنین جنگنده های ارتش سوریه و روسیه مواضع تروریست های داعش را در محور جنوبی شهر دیرالزور بمباران کردند.

ارتش سوریه با تکفیری های جبهه النصره در محور غربی منطقه الضاحیه الاسد در جنوب غرب حلب درگیر شد.

به علاوه مواضع گروه های مسلح در محله الوعر واقع در شهر حمص توسط ارتش سوریه هدف حملات خمپاره ای قرار گرفت.