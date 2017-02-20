احداث بزرگترین مجتمع آبزی پروری خوزستان در دزفول

حبیب اله آصفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیت های اشتغالزایی و سرمایه گذاری دردزفول اظهار کرد: در زمینه ایجاد مشاغل خانگی، فراهم سازی فرصت های خود اشتغالی، تقویت کارفرمایی و کارآفرینی و به ویژه اشتغال زایی جوانان فاقد کسب وکار درسطح شهرستان تاکنون اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین در بخش حمایت از ازدواج جوانان با پرداخت تسهیلات به مبلغ بیش از هشت میلیارد تومان از محل صندوق کارآفرینی امید در یک سال گذشته در دزفول اقدامات حائز اهمیتی انجام گرفته است.

فرماندار ویژه دزفول در ادامه از پیشرفت مراحل کاری نیروگاه سیکل ترکیبی این شهرستان خبر داد و گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی با سرمایه گزاری ۵۵۰ میلیون یورو و میزان اشتغال زایی هزار و۱۰۰ نفر در مساحت حدود ۵۰ هکتار تاثیر بسزایی در رفع بخشی از کمبود برق کشور خواهد داشت.

آصفی یادآورشد: این نیروگاه با تکنولوژی کلاس اف و با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا و با مشارکت کشوریونان احداث خواهد شد.