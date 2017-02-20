به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی بعداز ظهر دوشنبه در گردهمایی رابطین سازمانهای دولتی و اعضای شورای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خراسان شمالی بابیان اینکه اولویت ما توجه به آسیبهای اجتماعی است بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
ایرانی افزود: با همکاری این نهادها توانستیم توفیقات خوبی درزمینهٔ کاهش آسیبهای اجتماعی همچون حاشیهنشینی، طلاق، اعتیاد و غیره کسب کنیم.
وی با اشاره به تهدیدهایی که امروز ایران اسلامی از سوی دشمنان با آن مواجه است، عنوان کرد: مباحث فرهنگی و اجتماعی مهمترین ابزار دشمن برای حمله و آسیب رساندن به جامعه است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: برای مقابله با تهدیدهای دشمن نیازمند فعالیتهایی هستیم که همسو با یک گفتمان واحد، برنامههای فرهنگی و اجتماعی را در جامعه پیاده کند.
ایرانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت اساتید و معلمان دارای تجربه در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: هرگونه اعمال سلیقه در این زمینه ما را از موفقیت دور خواهد کرد.
وی قرار گرفتن داشتههای دینی و ملی بر محور برنامهها را عامل کاهش بروز آسیبهای اجتماعی دانست و عنوان کرد: باید در این زمینه هویت ایرانی موردتوجه قرار بگیرد.
وی نگاه به الگوهای غربی، عدم توجه به باورهای دینی و اعتقادی و استفاده از ترجمههای گفتمان فرهنگی را از آفتهای برنامههای فرهنگی و اجتماعی برشمرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: ثبتنام داوطلبان از ۳۰ اسفندماه جاری آغاز میشود، بنابراین کسانی که قصد ورود به این عرصه رادارند باید از هماکنون برای دریافت گواهی سوءپیشینه اقدام کنند.
ایرانی با اظهار امیدواری از برگزاری انتخاباتی پرشور و باشکوه در خراسان شمالی، تصریح کرد: سلامت و امنیت انتخابات توسط نهادهای مربوطه بهطور کامل تأمین میشود.
