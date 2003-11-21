كتاب هاي منتشر شده در حوزه قرآن و اسلام رو به افزايش است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، تعداد كتب قرآن در اين سال يك هزار و 227 جلد اعلام شده و اين در حالي است كه آثار منتشره در همين زمينه با 176 جلد كتاب در سال 1370، حداقل آمار را به خود اختصاص داده است.

اين نمودار، سال 1381 را با انتشار 35 هزار و 526 كتاب در حوزه اسلام و قرآن پربارترين سال انتشار كتب ديني معرفي مي كند و نشان مي دهد كتاب هاي انتشار يافته در حوزه اسلام در همين سال به شش هزار و 768 جلد مي رسد كه انتشار آنها طي 10 سال اخير بي سابقه بوده است.

بنا به اين گزارش، كتاب هاي منتشره در حوزه اسلام در سال 1371 بالغ بر 977 جلد كتاب بوده است كه در سال 1372 به هزار و 183 و در سال 1373 به دو هزار و سه جلد افزايش مي يابد كه با رشدي صعودي در سال 1374 به 2 هزار و 871 جلد مي رسد.

همچنين سه هزار و 419 جلد كتاب اسلامي در سال 1375 و سه هزار و 260 جلد در سال 1376 منتشر شده كه اين آمار در سال 1377 به سه هزار و 731 جلد بالغ مي شود.

گفتني است تعداد كتاب هاي مذكور در سال 1381، شش هزار و 867 جلد گزارش شده است.

اين گزارش مي افزايد: آمار كتاب هاي منتشر شده در حوزه اسلام و قرآن از سال 1372 با افزايش بيش از 2 هزار جلد نسبت به سال 1371 بيشترين اختلاف افزايش كتاب هاي منتشره را طي 10 سال اخير در اين نمودار به نمايش گذاشته است.

يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با همت مركز توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآن معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مركز آفرينش هاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تا پايان ماه مبارك رمضان برپا است.

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