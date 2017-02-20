جوایز برندگان عکس حریم خط زرد اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ایجاد ارتباطی دو سویه با مسافران مترو به عنوان مخاطبان اصلی شهر زیر زمینی مسابقه‌ای با موضوع رعایت حریم خط زرد روی سکو توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران برگزار شد که طی آن مسافران عکس‌های خود را با این مضمون ارسال کردند.



پس از اطلاع رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی معاونت فرهنگی و بنرهای نصب شده در سطح ایستگاه‌های مترو، نسبت به جمع آوری و دسته بندی تصاویر ارسال شده اقدام شد.



این مسابقات در دو مرحله مورد داوری قرار گرفت که در مرحله اول بیش از ۳۰۰ فریم عکس از میان تصاویر ارسالی مورد بازدید اولیه توسط هیأت داوری واقع شد و در مرحله دوم تصاویر منتخب جهت بازدید و اظهار نظر در اختیار مخاطبان کانال تلگرام معاونت قرار گرفت.



براین اساس، آقایان کامبیز استاد مهری و سجاد محمدی و هم چنین خانم ماه تیسا کرامتی به عنوان برندگان اولین مسابقه عکس مترو انتخاب و جوایز خود را دریافت کردند.



گفتنی است، مسابقه عکس دیگری با عنوان رعایت نظافت در مترو در حال اجرا است که مخاطبان می‌توانند تا اواخر اسفند ماه سال جاری نسبت به ارسال آثار خود از طریق کانال تلگرام معاونت فرهنگی مترو به نشانی farhangimetro @ اقدام و در این مسابقه عکس شرکت کنند.