نمی توان در اروپا تفرقه ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه فرانسوی «ژورنال دو دیمانش»، وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با این نشریه، نسبت به رفتار تفرقه افکنانه آمریکا در میان اروپایی ها هشدار داد و گفت که چنین رفتاری محکوم به شکست خواهد بود.

بر اساس این گزارش، «ژان مارک آیرو» گفت: هرگونه تلاش آمریکا برای ایجاد اختلاف میان اروپایی ها به شکست خواهد انجامید چرا که (آمریکا) امکان سودجویی از مزایایی که اتحادیه اروپا برای اعضای خود قائل است ا نخواهد داشت.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به نبود اتحاد میان اروپایی ها به منظور ایستادگی در برابر رویکرد ترامپ به کشورهای عضو این اتحادیه گفت: این رویکرد در حال تغییر است و بخش کثیری از این آگاهی (حاصل شده) نتیجه حملات پی در پی دونالد ترامپ علیه اروپاست. حتی «ترزامی» نخست وزیر انگلیس نیز خود را ملزم به آن دانسته تا اعلام کند علیرغم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تامین منفعت آمریکا در گرو وجود شریکی قدرتمند به نام اروپاست.

وی همچنین بار دیگر ضمن تاکید بر عدم حصول موفقیت آمریکا برای ایجاد تفرقه میان اروپایی ها افزود: برخی رویکردها یا عقاید این ذهنیت را ایجاد می کنند که آمریکا به دنبال تضعیف اروپا است. ما امروز با ابهام بسیار بزرگ و پیش‌ بینی ناپذیری مواجه هستیم و مسائل و موضوعات پیچیده و مهم و بحران‌های بین‌المللی وجود دارند که با ۱۴۰ حرف (اشاره به توئیت‌های ترامپ) نمی‌توان آنها را حل کرد.