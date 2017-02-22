به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت چادرملو در واکنش به انتشار مطلبی در مورد آسفالت جاده دره‌انجیر، یکی از مناطق حفاظت شده شهرستان اردکان جوابیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

به استحضار می‌رساند در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۹۵ گزارشی تحت عنوان «آماده شلیک به قلب یوزپلنگ ایرانی؛ جاده ممنوعه «دره انجیر» آسفالت شد» در صفحه جامعه خبرگزاری مهر به قلم خبرنگار گروه جامعه منتشر شده که متاسفانه بدون رعایت اصول حرفه‌ای و صرفاً تحت تاثیر القائات و جو سازی‌های صورت گرفته، آسفالت جاده ای در منطقه حفاظت شده دره انجیر که زیستگاه یوزپلنگ آسیایی است را منتسب به اقدامات چادرملو دانسته در حالیکه این موضوع هیچ ارتباطی به معدن چادرملو ندارد.

شاید انتشار اینگونه اخبار خودساخته در یک رسانه چندان مهم نباشد، ولی از آنجا این روزها با افزایش قارچ گونه رسانه‌های مکتوب و مجازی مواجه هستیم که تنها تلاش آنها برای بقاء در این شغل، کپی کردن اخبار یکدیگر است، انتظار می‌رود حداقل رسانه‌های معتبر و مطرح در عرصه رسانه‌ای چون خبرگزاری مهر، با مطالعه و تحقیق و دقت بیشتری تولید خبر نمایند و از نگارش اخبار مغرضانه پرهیز کنند.

آنومالیD۱۹ محدوده ای است که به صورت مشترک و با ۵۰ درصد سهم برای هر طرف به دو معدن چغارت و چادرملو واگذار شده و تاکنون هیچ اقدام عملیاتی از سوی چادرملو برای بهره‌برداری از این معدن تا تعیین تکلیف نهایی صورت نگرفته است.