نمایشگاه های بزرگ در شهر آفتاب برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل سروش در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودرو شهرآفتاب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما اظهار داشت: صد در صد موافق آوردن سایر نمایشگاه ها به شهر آفتاب هستم. شهر آفتاب پتانسیلی بزرگی برای پایتخت است و اصلا نمی پسندم بسیاری از نمایشگاه ها در مصلی برگزار شود در صورتی که انصافا جایش آن جا نیست. بهتر است تمام نمایشگاه ها به طور یکپارچه در این مکان برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه زیر ساخت های شهر آفتاب نسبت به این که در مدت محدودی ایجاد شده، گفت: زیر ساخت های این نمایشگاه بسیار خوب است. جای تقدیر دارد که این نمایشگاه در عرض چند ماه با این سطح از امکانات ایجاد شده و در این خصوص از شهرداری تهران تشکر می کنم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایشگاه خودرو بیش از انتظارش بوده است، گفت: انتظار جمعیت بسیار و استقبال از این نمایشگاه را نداشتیم . برای نمایندگان مردم این اتفاق جای خوشحالی بسیار دارد.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم همیشه نا خوشی ها را می بینند اما در حال حاضر شاهد خوشحالی مردم هستیم؛ اینکه مردم علاقمندند و بحث خودرو برایشان جذابیت دارد؛ جای خوشحالی زیادی دارد.

سروش افزود: این نمایشگاه ها باید آخرین دستاوردها و تکنولوژی ها را به منصه ظهور بگذارند و از سویی انتقال تکنولوژی را به کشور میسر کنند. یعنی اگر صرف بازار خرید در این نمایشگاه ها مطرح باشد، سودی برای ما ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: نمی توان انتظار داشت یکسری از افراد متمول تنها وارد کننده باشند. در نمایشگاه ها اولین چیزی که مهم است؛ انتقال تکنولوژی است.

وی بیان کرد: باید در هر نمایشگاهی و هر صنعتی خودمان را با نمونه های دیگری که به موفقیت دست پیدا کرده اند، مقایسه کنیم. این سوال را از خودمان بپرسیم که چرا دنیا اینقدر جلو است و ما چرا به آن رتبه نرسیده ایم؟

سروش در ادامه با اشاره به قدرت نمایشگاهی ایران گفت: قدرت نمایشگاهی ما بسیار خوب و قابل تقدیر است و از دست اندر کاران ، شرکت شهر آفتاب، شهرداری تهران و مدیریت شهر آفتاب تشکر می کنم که نظم خوبی در این مجموعه ایجاد کرده اند.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد:خوب است خودروهایی که در این مجموعه نمایش داده شود که عامه مردم از آن استفاده کنند. مثلا شرکت رنو، خودروهای اقتصادی دارد اما متاسفانه خودروهایی در این نمایشگاه آورده بود که تنها عده ای خاص از آن استفاده کنند.