در ۹ ماه اول امسال بیش از ۱۲ هزار ازدواج به ثبت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال ارشدی بعد از ظهر دوشنبه دوم اسفند ماه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در دفتر معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان برگزار شد، گفت: طبق آمار های موجود از سال ۹۱ تا ۹۴ آمار ازدواج در استان کردستان کاهش یافته بود.

وی افزود: در ۹ ماه اول امسال ۱۲ هزار و ۴۶۳ مورد ازدواج ثبت شده است که با نرخ خام ۱۰.۴ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش چشم گیری بوجود آمده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان اظهار داشت: به ترتیب شهرستان های قروه، دیواندره و کامیاران بیشترین آمار ثبت ازدواج و شهرستان دهگلان کمترین آمار ثبت ازدواج را داشته است.

ارشدی گفت: ازدواج های که برای مردان به ثبت رسیده است در گروه های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال، ۲۵ تا ۲۹ سال و ۳۰ تا ۳۴ بوده است که بیشترین فراوانی ثبت ازدواج در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است.

وی افزود: همچنین ازدواج های که برای زنان به ثبت رسیده است، در گروه های سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است که بیشترین فراوانی ثبت ازدواج در دختران در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان اظهار داشت: در مردان در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال و در زنان گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال کمتیرین آمار ثبت ازدواج را داشته ایم.

ارشدی به آمار های ثبت شده اختلاف سن زوج و زوجه پرداخت و گفت: در ۱۲.۳ درصد از ازدواج های به ثبت رسیده زوج و زوجه هم سن بوده و ۱۱.۳ درصد از ازدواج ها زوجه بزرگتر از زوج بوده اند، همچنین در ۷۰ درصد از ازدواج ها زوج بزرگتر از زوجه بوده است.

وی به آمار طلاق ها پرداخت و افزود: دو هزار و ۹۶۰ طلاق از ابتدای امسال به ثبت رسیده که شهرستان قروه بیشترین و سرو آباد کمترین آمار ثبت طلاق در استان را داشته اند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان عنوان کرد: بیشترین آمار ثبت طلاق در استان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با ثبت ۸۸۵ رویداد بوده است.