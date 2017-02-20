به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی، معاون وزیر صنعت در مراسم امضای تفاهم نامه ساماندهی خدمات رفاهی واجتماعی کارگران در شهرکهای صنعتی گفت: به موجب این تفاهم نامه هماهنگی های لازم جهت جهت راه اندازی مجتمع های خدمات اجتماعی و رفاهی کارگران در شهرکها و نواحی صنعتی کشور و واحدهای صنعتی صنفی و خدماتی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد فضای مناسب برای صنعتگران وکارگران مستقر در شهرکهای صنعتی اظهار داشت: با ایجاد و گسترش هرچه بیشتر امکانات رفاهی و درمانی نیروی کار در سطح شهرکهای صنعتی و کل کشور بازدهی و بهره وری کارگران افزایش خواهد یافت که این مهم در بهبود فضای کسب وکار وایجاد نشاط در جامعه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

یزدانی توسعه خدمات رفاهی برای کارکنان شهرک ها و نواحی صنعتی از ماموریت های دولتی و حاکمیتی است که بر عهده سازمان صنایع کوچک و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه صنایع کوچک و متوسط سهم بیش از ۹۶ درصدی در بخش صنعت کشور دارد، ادامه داد: ترویج فرهنگ سلامت و ارتقای بهره وری کارگران و خانواده ها ی آنان از اهداف این تفاهمنامه است که آموزش های مهارتی، ارایه خدمات رفاهی، ایجاد تعاونی های مصرف کارکنان و... و. از دیگر موارد مورد انتظار از این تفاهمنامه است.

یزدانی تصریح کرد: ایجاد و توسعه زیرساخت ها در ۹۵۲ شهرک و ناحیه صنعتی با ۹ منطقه ویژه اقتصادی و ۶ شهرک صنعتی فناوری از وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است. بنابراین توسعه خدمات رفاهی برای جامعه کارگری نیز در راستای همین وظایف است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: حدود ۳۹هزار واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور با اشتغال ۸۰۰ هزار نفر دارای پروانه بهره برداری هستند.

یزدانی افزود: ۳۸۹ طرح توسعه خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده است که از این تعداد ۶۸ طرح توسعه به پایان رسیده و مابقی در حال توسعه یا شناسایی عامل توسعه است.

ابراهیم صادقی فر معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه، کار بدون رفاه و فراغت به تباهی می رسد، اظهار کرد: مدیران توانمند به ایجاد توسعه خدمات رفاهی کرکنان خود اهمیت می دهند.

صادقی‌فر با اشاره به اینکه توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سالهای گذشته بدون توجه به خدمات رفاهی توسعه یافته است، ادامه داد: خدمات اجتماعی و رفاهی می تواند در شهرک ها و نواحی صنعتی تجمیع شود تا کارگران و کارکنان در این مناطق به آسانی از خدمات رفاهی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: کمک به افزایش سطح کمی وکیفی خدمات اجتماعی وبهبود شرایط رفاهی کار گران از اهداف این تفاهمنامه است و تلاش می شود با ارتقای بهره وری از مسیر توسعه خدمات رفاهی به واحدهای صنعتی کمک شود.