بودجه سال٩٦ شهرداری در بخش هزینه ای تنها ۸ درصد افزایش واقعی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی اظهار کرد: کمتر از یکماه تا پایان سال زمان باقی است و برخی پروژه ها در حال انجام است و سند های مالی آن صادر گردیده و طبیعتا تامین اعتبار صورت پذیرفته و مراحل پرداخت می بایستی در سیستم مالی شهرداری تهران اجرا شود تا تخصیص به ١٠٠درصد برسد.

وی در خصوص افزایش هزینه های شهرداری در سال ۹۶ گفت: افزایش هزینه ها با توجه به تورم و افزایش الزامی برخی از هزینه ها چون حقوق و دستمزد که از طریق دولت ابلاغ و الزام می گردد، امری بدیهی است ولی مهم آن است که شهرداری تهران در سال٩٦، تنها هشت درصد به بخش هزینه ای خود اضافه نموده است و بر اساس لایحه بودجه این رقم معادل ٤٠٠ میلیارد تومان است که در مقایسه با دولت که در لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی رشدی بیش از ده درصد را در نظر گرفته است، رشد قابل قبولی است.

معاون برنامه ریزی ،توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران همچنین در توضیح وضعیت بودجه هزینه ای شهرداری تهران گفت: رقم ٢٢ درصد افزایش نسبت به عدد هزینه ای بودجه سال قبل بدان معنا است که بخشی از ردیف های عمرانی و سرمایه ای به هزینه ای منتقل شده است تا شفافیت بیشتری ایجاد شود. وی افزود: بر این اساس ٨٠٠ میلیارد تومان انتقال بخش سرمایه ای به بخش جاری بوده است که ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه بخش اتوبوسرانی بر مبنای مسافت طی شده، ۳۴۸ میلیارد تومان ساماندهی منابع انسانی و کسورات بخش خدمات شهری در سال ۹۵ از جمله اهم این موارد می باشد.

ناصر امانی در جمع بندی تصویب بودجه شهرداری تهران در شورای اسلامی شهر گفت: خوشبختانه هم شهرداری تهران به موقع لایحه بودجه سال ۹۶ را تقدیم کرد و هم شورای اسلامی شهر در موعد مقرر بررسی و تصویب آن را به انجام رساند و جهت تائید نهایی به فرمانداری تهران ارسال نمود.

معاون شهردار تهران گفت: از ۱۷۹۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب شهرداری تهران ۶۵ درصد نقد و ۳۵ درصد غیر نقد است که سهم هزینه ای ۳۹ درصد و عمرانی و سرمایه ای ۶۱ درصد می باشد که ۲۱ درصد بالاتر از حداقل قانون شهرداری های کشور است.

وی سهم هر یک از حوزه های خدماتی شهرداری از بودجه را بدین شرح اعلام کرد: حوزه اجتماعی و فرهنگی ۸ درصد، حوزه حمل و نقل و ترافیک ۳۴ درصد (بدون تبصره ها)، خدمات شهری ۱۵ درصد، ایمنی و مدیریت بحران ۴ درصد، شهرسازی و معماری ۲ درصد، توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهر ۲۰ درصد و بازپرداخت وام ها و دیون ۱۷ درصد می باشد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: بخش ایمنی و مدیریت بحران نسبت به سال ۹۵ با ۹ درصد افزایش و نسبت به برنامه پنجساله شهرداری تهران یک درصد افزایش یافته است.

وی در خصوص تبصره های بودجه گفت: تعداد ۴۱ تبصره به تصویب رسید که در اکثر تبصره ها سقف مصوب به نسبت عملکرد سال ۹۵ واقعی تر شده ولی از نظر عددی به نسبت سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است.

معاون شهردار تهران در پایان مهم ترین تبصره های بودجه سال ۹۶ را تبصره ۱۷ در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی، تبصره ۲۳ در خصوص پروژه های کلان و فرامنطقه ای شهرداری بویژه خطوط مترو - بزرگراههای شهیدان رستگار- شوشتری و بزرگراه یادگار امام - ساماندهی رود دره فرحزاد – ساماندهی ده ونک- متروی فاطمی، تجریش، نیاوران و تبصره ۲۷ در خصوص استفاده از روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) در تامین منابع مالی بعضی از پروژه های بزرگ مثل پارکینگ طبقاتی و مسجد برج میلاد اعلام کرد.