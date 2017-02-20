تیم بدون برد بازی نکرد/ پتروشیمی قاطعانه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور که در زمان مقرر خود (به دلیل درذشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی) برگزار نشده بود امروز دوشنبه در تهران و سایر شهرستانها برگزار شد که طی آن تیم های نیروی زمینی، نفت آبادان، شهرداری اراک، پتروشیمی بندر امام و دانشگاه آزاد موفق شکست حریفان خود شدند. در چارچوب دیدارهای این هفته از رقابت ها دو دیدار در تهران برگزار شد که طی آن در تالار بسکتبال آزادی تیم نیروی زمینی به مصاف شهرداری گرگان رفت و موفق به شکست این تیم شد. شاگردان محمدرضا اسلامی با ۱۳ اختلاف امتیاز این بازی را به سود خود تمام کردند.

دانشگاه آزاد دیگر دیدار پایتخت را برگزار کرد. این تیم در سالن اختصاصی خود میزبان شهرداری کاشان بود و موفق شد این تیم را شکست دهد. پیروزی برایر شهرداری کاشان دوازدهمین برد دانشگاه آزاد در این فصل از مسابقات بود.

پتروشیمی صدرنشین لیگ برتر نیز در این هفته از مسابقات در تبریز به میدان رفت و موفق شد این تیم را با ۳۰ اختلاف امتیاز شکست دهد تا جایگاهش را در صدر جدول رده بندی محکم تر از قبل کند.

شهرداری گرگان، شهردار کاشان و شهرداری تبریز در حالی دیدارهای این هفته خود را واگذار کردند که شهرداری اراک بدون انجام بازی صاحب برتری شد؛ این تیم امروز میزبان لوله AS شیراز بود اما به خاطر غیبت شیرازی ها که حاضر به سفر به اراک نشدند، این دیدار برگزار نشد و به این ترتیب تیم میزبان (شهرداری اراک) برنده معرفی شد.

شیمیدر تهران در این هفته از مسابقات در آبادان به مصاف تیم نفت رفت و مقابل میزبان خود با شکست مواجه شد تا تنها تیم بازنده تهرانی این هفته لقب بگیرد.

نتایج دیدارهای معوقه برگزار شده در هفته سیزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

*نیروی زمینی ۷۵- شهرداری گرگان ۶۲

*دانشگاه آزاد ۸۱- شهرداری کاشان ۷۶

*شهرداری تبریز ۶۳- پتروشیمی بندر امام ۹۳

*شهرداری اراک ۲۰ – لوله AS شیراز صفر(باخت فنی)

*نفت آبادان ۹۳- شیمیدر تهران ۸۲

با برگزاری این دیدارها مرحله گروهی مسابقات بسکتبال لیگ برتر به پایان رسید ضمن اینکه با رقم خوردن نتایج دیدارهای این هفته از مسابقات جایگاه تیم ها نیز در جدول رده بندی نهایی شد.

رده بندی نهایی تیم ها در پایان مرحله گروهی مسابقات بسکتبال لیگ باشگاههای کشور به شرح زیر است:

۱-پتروشیمی (۱۸ بازی، ۱۶ برد، دو باخت، ۳۴ امتیاز)

۲- نفت آبادان (۱۸ بازی، ۱۵ برد، ۳۳ امتیاز)

۳-دانشگاه آزاد (۱۸ بازی، ۱۲ برد، ۶ باخت، ۳۰ امتیاز)

۴-شهرداری اراک (۱۸ بازی، ۱۱ برد، ۷ باخت، ۲۹ امتیاز)

۵-شیمیدر تهران (۱۸ بازی، ۱۰ برد، ۸ باخت، ۲۸ امتیاز)

۶- شهرداری تبریز (۱۸ بازی، ۹ برد، ۹ باخت، ۲۷ امتیاز)

۷-شهرداری کاشان (۱۸ بازی، ۷ برد، ۱۱ باخت، ۲۵ امتیاز)

۸-نیروی زمینی (۱۸ بازی، ۶ برد، ۱۲ باخت، ۲۴ امتیاز)

۹-شهرداری گرگان (۱۸ بازی، ۴ برد، ۱۳ باخت، ۲۲ امتیاز)

۱۰- لوله AS شیراز (۱۸ بازی، بدون برد، ۱۸ باخت، ۱۸ امتیاز)