آمادگی بخش خصوصی جهت راه اندازی بیمارستان خصوصی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر دوشنبه درجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بناب با اعلام این مطلب اظهار کرد: بناب به جهت مرکزیت منطقه بیماران شهرهای همجوار و حتی شهرستان های آذربایجان غربی را در مراکز درمانی و بیمارستانی خود پذیرا می شود و بیش از ۶۰ درصد مراجعان به بیمارستان های بناب را افراد غیربومی تشکیل می دهند.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب با تقدیر و تشکر از زحمات مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان و شهرستان بخاطر راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بناب خاطرنشان کرد: در قسمتی از شهر سال های سال بخشی از زمین های کشاورزی با فاضلاب آبیاری می شد که با پیگیری های بعمل آمده توسط این کارگروه و نیز راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب این مشکل به کلی مرتفع شد و مجدداً تأکید می شود که مانع کشت احتمالی در این مناطق باشند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد و راه اندازی مراکز درمانی توسط بخش خصوصی افزود: باید برخی از خدمات حوزه بهداشت و درمان را به سمت بخش خصوصی سوق دهیم و لازم است بیمارستان ها و کلینیک های خصوصی از سوی بخش خصوصی ایجاد و راه اندازی شوند و در این ارتباط بخش خصوصی آماده راه اندازی بیمارستان خصوصی در بناب است.

ضرورت انتقال احشام از حاشیه شهر به مکان دیگر

فرج اللهی همچنین با تأکید بر ضرورت انتقال احشام از حاشیه شهر به مکان دیگر گفت: متأسفانه در این ارتباط در سازمان های متولی اراده قاطعی مشاهده نمی شود.

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان شبکه بهداشت بخاطر انجام بازرسی های مداوم از مراکز عرضه لوازم بهداشتی و داروخانه ها بیان کرد: دارو با سلامت مردم سروکار دارد و از این رو دارو باید در داروخانه عرضه شود و از مسئولان انتظار داریم در این خصوص هیچ گاه کوتاه نیایند و با افراد متخلف در این ارتباط برخورد نموده و نسبت به پلمپ مغازه های افراد متخلف اقدام کنند.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بناب همچنین بر جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهر تأکید کرد و از مسئولان شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاه های نظارتی خواست در آستانه عید نوروز نسبت به افزایش اکیپ های بازرسی و نظارت دقیق تر از غذاخوری ها و مراکز عرضه مواد غذایی اهتمام نمایند.

فرج اللهی در خاتمه سخنان خود یادآور شد: فضای موجود اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) جوابگوی مراجعان نیست و از این رو ضروری است ساختمان در حال توسعه این بیمارستان هرچه سریع تر تکمیل شود.

جذب ۲۰ پزشک متخصص طی سال جاری در شهرستان بناب

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب نیز در ادامه این جلسه با ارائه گزارش وضعیت بهداشت و درمان شهرستان گفت: واگذاری امورات بهداشتی و درمانی مردم به بخش خصوصی از جمله اهداف این دولت است و با واگذاری امورات بهداشتی۶۴ هزار نفر از جمعیت شهری بناب به بخش خصوصی باعث شده که کیفیت خدمات ارائه شده در سایر بخش ها بالاتر برود.

هوشنگ شریفی با اشاره به جذب ۲۰ پزشک متخصص طی سال جاری در شهرستان بناب تصریح کرد: امسال برابر چهار سال گذشته پزشک متخصص در این شهرستان جذب شده است.

وی افزود: با جذب این ۲۰ متخصص آمار بیماران اعزامی به مرکز استان ۴۰ درصد کاهش یافته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بناب اذعان کرد: ۲ رشته دیگر به رشته های مجتمع آموزش سلامت بناب افزوده شده و هم اکنون ۶۰ دانشجو در این مؤسسه مشغول تحصیل هستند که در تلاش هستیم تا آن را به دانشکده تبدیل کنیم.

کنترل کامل شپش در مدارس بناب

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بناب نیز در این جلسه از کنترل کامل شپش در مدارس بناب خبرداد و افزود: علیرغم گذشت مهلت تعیین شده مشکلات میدان دواب بناب هنوز حل نشده و از لحاظ بهداشتی این مجموعه دارای وضعیت مناسبی نیست و انتظار داریم شهرداری نسبت به انجام تعهدات خود تسریع نماید.

بشیر جعفرزاده همچنین با اسفناک توصیف کردن وضعیت این میدان بر ضرورت رفع نواقصات آن تأکید کرد!

وی سپس با اشاره به افزایش میزان حیوان گزیدگی در برخی روستاهای این شهرستان تصریح کرد: سگ های ولگرد نیز همچنان در سطح شهر جولان می دهند.

اتمام و تکمیل سرویس های بهداشتی در میدان دواب

این گزارش می افزاید، شهردار بناب در ادامه این جلسه به اقدامات صورت گرفته در میدان دواب بناب اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از مسائل میدان حل شده ولی وضعیت آب و هوا و شرایط جوی این اجازه را به پیمانکار نداده که نواقصات آن را برطرف کند که به محض مساعد شدن وضعیت جوی نسبت به رفع نواقصات موجود اقدام خواهد شد.

نادر داودی افزود: در ۱۱ ماه گذشته توسط پیمانکار ۲۹۶ قلاده سگ بصورت زنده جمع آوری شده و برای هر یک قلاده نیز مبلغ ۵۵ هزار تومان پرداخت شده است.

وی اذعان کرد: شهرداری در نظر دارد در ۳ ماهه اول سال ۹۶ نسبت به آماده سازی محل نگهداری این سگ ها اقدام کند.

داودی شهردار بناب همچنین از اتمام و تکمیل سرویس های بهداشتی در میدان دواب خبرداد و گفت: به علت عدم تأمین آب مورد نیاز در محل فعلاً سرویس های بهداشتی این میدان بسته شده اند که به محض حل مشکل آب نسبت به بازگشایی آن ها اقدام خواهد شد.

انتقاد از عدم وجود پزشک در اورژانس بیمارستان شهدای بناب

این گزارش می افزاید، رئیس هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی بناب نیز در این جلسه با ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد این سازمان در شهرستان بناب تصریح کرد: در سال جاری از سوی هیأت بدوی نظام پزشکی شهرستان ۸ پرونده تخلف به دستگاه قضایی ارجاع شده که ۴ پرونده درحال صدور کیفرخواست و ۲ پرونده در هیأت بدوی در حال طرح بوده و یک پرونده نیز اعلام برائت شده است.

مهین اشرفیان سپس از صدور پروانه تأسیس مطب از طریق اینترنت خبرداد و گفت: با اجرای این شیوه پروسه صدور پروانه تأسیس مطب کاهش یافته است.

وی با انتقاد از عدم وجود پزشک در اورژانس بیمارستان شهدای این شهرستان افزود: بیمارستان شهدا به علت قرار گرفتن در محور مواصلاتی روزانه پذیرای خیل زیادی از بیماران است ولی نبود پزشک عمومی در اورژانس این بیمارستان به یک معضل تبدیل شده است.

اشرفیان رئیس هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی بناب یادآور شد: به علت نبود پزشک عمومی در بیمارستان شهدا وفاصله زیاد آن با بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان بیماران مراجعه کنند با مشکلات زیادی مواجه می شوند.