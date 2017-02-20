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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۸

با برگزاری دیدارهای معوقه؛

گروه بندی تیم ها در مرحله دوم لیگ بسکتبال مشخص شد

گروه بندی تیم ها در مرحله دوم لیگ بسکتبال مشخص شد

با برگزاری دیدارهای معوقه هفته سیزدهم لیگ بسکتبال مرحله گروهی مسابقات به پایان رسید و گروه بندی تیم ها برای مرحله دوم مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای معوقه هفه سیزدهم مسابقات بسکتبال برتر باشگاههای کشور امروز دوشنبه برگزار شد که طی آن تیم های پتروشیمی، نفت آبادان، دانشگاه آزاد، شهرداری اراک و نیروی زمینی حریفان خود را شکست دادند.

با برگزاری دیدارهای این هفته و نتایج بدست آمده در آن، تیم های پتروشیمی، نفت ابادان و دانشگاه آزاد در رده های اول تا سوم باقی ماندند ضمن اینکه شهرداری اراک، شیمیدر تهران، شهرداری تبریز، شهرداری کاشان، نیروی زمینی، شهرداری گرگان و لوله AS شیراز نیز به ترتیب صاحب جایگاههای چهارم تا دهم شدند.

مرحله دوم مسابقات لیگ بسکتبال از پنجشنبه آغاز می‌شود. در این مرحله از رقابت ها تیم ها در دو گروه رقابت های خود را دنبال خواهند کرد. بر این اساس تیم های پتروشیمی، دانشگاه آزاد، شیمیدر تهران، شهرداری کاشان و شهرداری گرگان که صاحب رده های فرد در جدول رده بندی شده اند در یک گروه قرار گرفته و در گروه دیگر تیم های نفت آبادان، شهرداری اراک، شهرداری تبریز، نیروی زمینی و لوله AS شیراز قرار می گیرد که صاحب رده های زوج شده اند.

مرحله دوم لیگ بسکتبال به صورت دوره ای پیگیری می‌شود.

کد مطلب 3912928
زینب حاجی حسینی

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