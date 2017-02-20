بشار اسد تنها راه ایستادگی در برابر داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، «مارین لوپن» رهبر حزب جبهه ملی فرانسه و نامزد پیشتاز راستگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ این کشور، در دیدار امروز خود با سعد حریری نخست وزیر لبنان، بشار اسد را تنها راه حل پایدار مبارزه علیه داعش در سوریه خواند.

بر اساس این گزارش، لوپن گفت: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تنها راه حل پایدار برای ایستادگی در برابر قدرت گرفتن گروه تروریستی داعش در این کشور است.

وی همچنین مخالفت خود با رویکرد دولت فعلی فرانسه که اسد را مسئول جنایات جنگی در سوریه می داند اعلام کرد.

گفتنی است نخست وزیر لبنان نیز در پایان این دیدار با صدور بیانیه ای نسبت به آنچه وی درهم آمیختن و مرتبط دانستن اسلام و تروریسم عنوان کرد، هشدار داد.