به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ستاری شهردار نورآباد عصر دوشنبه در جلسه کارگروه پسماند لرستان در سخنانی اظهار داشت: شهرستان نورآباد جایگاهی با مساحت ۱۷ هکتار با ۲۰۰ میلیون تومان هزینه برای جمع آوری زباله ها در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه این شهرستان دفع و بهسازی زباله ها را طی دو مرحله انجام داده است افزود: در نورآباد دو سایت فرعی و اصلی برای جمع آوری زباله ها وجود دارد.

تولید روزانه ۲۵ تن زباله در شهر سلسله

شهردار نورآباد با اشاره به اینکه هشت ماشین حمل زباله در این شهر وجود دارد که باید هفت کیلومتر را برای رسیدن به سایت فرعی و ۱۷ کیلومتر را برای رسیدن به سایت اصلی طی کنند گفت: تنها نباید مسایل زیست محیطی را در نظر گرفت بلکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی را نیز باید در نظر گرفت.

ستاری با تاکید بر اینکه باید تمهیداتی از نظر اقتصادی اندیشیده شود و با طرح این سوال که هزینه این کار را چه کسی باید تقبل می کند؟ اضافه کرد: باید در بین مردم نورآباد اطلاع رسانی شود که اگر زباله هایی که به این شهرستان وارد می شوند تفکیک نشوند، آبهای زیرزمینی این شهرستان آلوده خواهد شد.

قدرت الله فلاح نژاد فرماندار شهرستان سلسله نیز در این جلسه با بیان اینکه این شهرستان با ۸۰ هزار نفر جمعیت، روزانه ۲۵ تن زباله تولید می کند ادامه داد: این شهرستان قابلیت اول گردشگری است که اکنون با وجود این همه زباله حوزه گردشگری زیرسوال رفته است.

محیط زیست با متخلفان برخورد کند

وی با بیان اینکه زباله های این شهرستان آبهای مشرف را تحت تأثیر قرار داده است افزود: ما در این شهرستان برداشت ماهی داریم که به راحتی به وسیله این زباله ها مسموم خواهند شد.

فرماندار شهرستان سلسله با بیان اینکه اگر ورود زباله های شهرهای دیگر تبعاتی داشته باشد تنها در مرز شهرستانها برای فیروزآباد است و ایراد دیگری که می تواند داشته باشد در جنوب غربی شهرستان دلفان است تصریح کرد: شهردار مجری است نه سیاست گذار و اگر مدیری تعهدی می دهد باید قبول کند و آن را بپذیرد.

فلاح نژاد افزود: باید مسله انتقال زباله ها تعیین تکلیف شود و تنها راه حل این مشکل خاک روی زباله ها ریختن است.

خسروی شهردار دورود نیز در این جلسه با بیان اینکه شهرداری طی امسال حدود ۲۰ بار اقدام به جمع آوری نخاله ها کرده است ادامه داد: این شهرستان زلزله زده است ولی با این حال تمام تلاش خود را برای جمع آوری زباله ها کرده است.

وی با بیان اینکه ما سه گشت شبانه و سه ماشین برای حمل و انتقال زباله ها داریم گفت: در این راستا محیط زیست باید برخورد قاطع با متخلفین داشته و علیه آنها طرح دعوی کند.