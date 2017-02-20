۲ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۳۷

فرمانده انتظامی بهارستان خبر داد:

اعتراف سارقان محتویات داخل خودرو به ۱۲ فقره سرقت در بهارستان

بهارستان-فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از دستگیری دو سارق حرفه ای داخل خودرو و کشف ۱۲ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ واحد نورمحمدی  در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درپی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ قرار گرفت.  

وی ادامه داد: ماموران با انجام یکسری کارهای تخصصی موفق شدند دو سارق سابقه دار را شناسایی و دستگیر کنند.  

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان بیان کرد: این سارقان درتحقیقات به عمل آمده به سرقت ۱۲ داخل خودرو اعتراف کردند.  

سرهنگ نورمحمدی بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.  

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان در پایان به دارندگان خودرو توصیه کرد: خودروی خود را به سیستم های پیشگیری از سرقت مانند دزدگیر ، سوئیچ مخفی و ... مجهز کنید، وسایل شخصی(کیف،اسناد،مدارک) و اموال با ارزش خود را داخل خودرو به ویژه در معرض دید نگذارید. 
 

